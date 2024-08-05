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В Тюмени задержали двух вербовщиков террористов

В Тюмени задержали двух вербовщиков террористов

5 августа 2024, 07:16
Фото: 1MI
Силовики задержали двоих религиозных деятелей, которые на территории Тюменской области занимались вербовкой террористов для войны в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Следственное управление СК России по региону.

Незаконной деятельностью преступники занимались в период с 2015 года. Они смогли завербовать 19 человек.

«Кроме того, злоумышленники склоняли граждан Российской Федерации к сбору денежных средств для финансирования членов международной террористической организации „Исламское государство“ (деятельность запрещена на территории Российской Федерации)», — говорится в сообщении СК.
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Видео: СУ СК по Тюменской области

Также известно, что один из фигурантов разместил в Интернете проповедь, в которой эксперты усмотрели оправдание терроризма.

Сейчас следователи продолжают сбор доказательств вины обвиняемых. До суда они будут находится под арестом.

Ранее «Наш город» сообщал, что порядка 20 сотрудников СОП УМВД России по Тюменской области находились на территории Дагестана 23 июня, в день теракта, и принимали участие в ликвидации боевиков. Они оказались одними из первых, кто прибыл на место.

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