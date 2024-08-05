В Тюмени задержали двух вербовщиков террористов

Ранее «Наш город» сообщал, что порядка 20 сотрудников СОП УМВД России по Тюменской области находились на территории Дагестана 23 июня, в день теракта, и принимали участие в ликвидации боевиков. Они оказались одними из первых, кто прибыл на место.