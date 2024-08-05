В Тюмени задержали двух вербовщиков террористов

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Незаконной деятельностью преступники занимались в период с 2015 года. Они смогли завербовать 19 человек.
«Кроме того, злоумышленники склоняли граждан Российской Федерации к сбору денежных средств для финансирования членов международной террористической организации „Исламское государство“ (деятельность запрещена на территории Российской Федерации)», — говорится в сообщении СК.
Также известно, что один из фигурантов разместил в Интернете проповедь, в которой эксперты усмотрели оправдание терроризма.
Сейчас следователи продолжают сбор доказательств вины обвиняемых. До суда они будут находится под арестом.
Ранее «Наш город» сообщал, что порядка 20 сотрудников СОП УМВД России по Тюменской области находились на территории Дагестана 23 июня, в день теракта, и принимали участие в ликвидации боевиков. Они оказались одними из первых, кто прибыл на место.