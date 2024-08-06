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В тюменском селе 16-летний мотоциклист получил тяжёлые травмы

В тюменском селе 16-летний мотоциклист получил тяжёлые травмы

6 августа 2024, 03:47
Фото: ГИБДД Тюменской области
Подросток на мопеде в селе Червишево получил тяжёлые травмы в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, 16-летниц парень нарушил правила обгона и столкнулся с автомобилем «Черри». Водительского удостоверения подросток не имеет.

Ребенка госпитализировали. Мопед отправлен на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции отметили, что парень самостоятельно купил транспорт, а родители разрешали на нем кататься.

Ранее «Наш город» сообщал, что жуткая авария произошла на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. На 219-м километре автомобильной дороги водитель мотоцикла Kawasaki влетел в ГАЗель дорожной службы, наносившую разметку на автодорогу.

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