В Тюмени на пешеходном переходе сбили подростка

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Published Сегодня, 03:39
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ДТП произошло 5 августа в проезде Воронинские горки. Парень пресекал проезжую часть по «пешеходнику». Водитель рассказал, что вовремя не заметил ребенка.
О состоянии здоровья пострадавшего не сообщается. Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам.
Ранее «Наш город» сообщал, что во дворе дома в Тюмени сбили 8-летнего велосипедиста. ДТП произошло на улице Харьковской в 21 час, 4 августа. Мальчик получил травмы.