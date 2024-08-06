nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

В Тюмени на пешеходном переходе сбили подростка

В Тюмени на пешеходном переходе сбили подростка

6 августа 2024, 03:39
Фото: ГИБДД Тюменской области
15-летнего подростка сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Сюжет
ДТП

ДТП произошло 5 августа в проезде Воронинские горки. Парень пресекал проезжую часть по «пешеходнику». Водитель рассказал, что вовремя не заметил ребенка.

О состоянии здоровья пострадавшего не сообщается. Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам.

Ранее «Наш город» сообщал, что во дворе дома в Тюмени сбили 8-летнего велосипедиста. ДТП произошло на улице Харьковской в 21 час, 4 августа. Мальчик получил травмы.

Читайте также:
В Тюмени сбили 8-летнего велосипедистаВодитель иномарки врезался в здание на большой скорости в ТюмениДве фуры и легковушка сгорели на трассе Тюмень — Омск. Есть погибшие
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
Подпишитесь
Уроки отменяются. Почему в Тюменской области остро не хватает учителей?
Вчера, 04:54
Его убила политика. Насколько губительна блокировка Youtube?
Вчера, 08:52
Нет детей — плати деньги: налог на бездетность предложила вернуть тюменка
Вчера, 05:05
Где искать «нечервивые»? Тюменские грибники раскрыли лучшие места для «тихой охоты»
Вчера, 07:37
Юные двигатели наркотрафика. В Тюменской области молодежь вербуют в наркобизнес
Вчера, 05:59
Наводчик-штурмовик из Тюменской области погиб в зоне СВО
Вчера, 05:52