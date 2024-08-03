Две фуры и легковушка сгорели на трассе Тюмень — Омск. Есть погибшие

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
По данным УМВД России по Омской области, водитель грузовика Sitrak, направлявшийся со стороны Омска в сторону Тюмени, выехал на встречную полосу, где врезался в другой грузовик. Ехавший вслед за фурой Nissan также стал участников ДТП.
В результате удара все три автомобиля загорелись. Погибли два человека — водители обоих большегрузов, водитель Nissan не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце июля на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП. В аварии с участием трех автомобилей погибли два человека.