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В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск погибли два человека

Две фуры и легковушка сгорели на трассе Тюмень — Омск. Есть погибшие

3 августа 2024, 04:26
Фото: Управление МВД России по Омской области

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск погибли два человека

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу вечером. На 466-м километре автомобильной дороги в Тюкалинском районе столкнулись два грузовика и легковой автомобиль Nissan.
Сюжет
ДТП

По данным УМВД России по Омской области, водитель грузовика Sitrak, направлявшийся со стороны Омска в сторону Тюмени, выехал на встречную полосу, где врезался в другой грузовик. Ехавший вслед за фурой Nissan также стал участников ДТП.

В результате удара все три автомобиля загорелись. Погибли два человека — водители обоих большегрузов, водитель Nissan не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце июля на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП. В аварии с участием трех автомобилей погибли два человека.

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