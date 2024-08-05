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Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Тюменка предлагает вернуть налог на бездетность

Нет детей — плати деньги: налог на бездетность предложила вернуть тюменка

5 августа 2024, 05:05
Фото: 1MI

Тюменка предлагает вернуть налог на бездетность

Такая практика существовала в СССР — с 1941 года. Размер налога для бездетных тогда составлял 6% от заработной платы. Был отменен в 1992 году Постановлением ВС РСФСР в связи с введением подоходного налога с физических лиц.
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Дети

Госдуме уже не раз депутаты поднимали тему возвращения налога на «холостяков, одиноких и малосемейных граждан», однако до реализации идеи дело до сих пор не дошло.

Жительница Тюмени Ольга, бывшая налоговик и аудитор, а ныне пенсионерка, считает, что налог для бездетных необходимо вернуть. Также тюменка предлагает ввести алименты для родителей, которые либо отказались от детей, либо их лишили прав.

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Бездетные самостоятельно должны обеспечивать себе старость

По словам Ольги, она застала те времена, когда в СССР был налог на бездетность — его начисляли замужним женщинам через год после заключения брака.

«Считаю, что нужно вернуть такой налог, потому что после его отмены в стране повысился пенсионный возраст. Люди не хотят рожать и воспитывать детей, и в принципе обеспечение пенсионеров уменьшилось. Некому работать и зарабатывать столько денег, чтобы хватало на пенсии», — передает слова пенсионерки 72.RU.

По мнению, введение налога для бездетных позволит уменьшить порог пенсионного возраста для тех, у кого есть дети — многодетные смогут выходить на пенсию в 50 лет, те, у кого двое детей — в 58 лет.

«Пусть платят те, у кого нет детей. Кто-то же должен потом обеспечивать их старость. Минимальная пенсия у нас сейчас составляет где-то 16–18 тысяч рублей. Если человек проживет на пенсии 20 лет, то есть, например, до 80. Сколько ему государство денег выплатить должно? посчитайте. Какой налог вообще это может покрыть? Какие отчисления? Это же очень много. Поэтому если у человека нет детей, то он должен сам себя обеспечить», — уверена тюменка.
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Алименты для лишенных родительских прав

По мнению Ольги, также необходимо ввести алименты для тех, кто отказался от своих детей или был лишен родительских прав — чтобы детей содержало не государство. Это позволит сократить число малышей-отказников.

«Мы платим людям зарплату за то, что они берут опекунство над детьми. Поэтому те, кто оформил опеку, а не усыновил ребенка, также должны платить налог на бездетность. Это их работа по воспитанию ребенка, государство им помогает и платит за это хорошие деньги. У нас малообеспеченным и многодетным такие пособия выплачивают, что люди не считают нужным работать», — подчеркнула тюменка.
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Вместо физики и химии — уроки по финансовой грамотности

Ольга отмечает, что сегодня у населения России отсутствует налоговое воспитание и финансовая грамотность.

«Многие не хотят платить налоги, но хотят ездить по хорошим дорогам, освещенным улицам. А деньги-то бюджет откуда возьмет на всё это?» — сетует пенсионерка.

Тюменка считает, что в школах не уделяют должного внимания данной теме. Поэтому следует меньше преподавать химии, физики и биологии, но больше проводить уроков по финансовой грамотности. В противном случае, в стране так и будет все идти наперекос.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области могут ввести курортный сбор — платеж, взимаемый с туристов. Данная практика существует уже в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и в Санкт-Петербурге. Сумма варьируется от 30 до 100 рублей.

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