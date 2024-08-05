Опасная погода: трассу под Тюменью заволокло туманом

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
По прогнозам синоптиков тюменского гидрометцентра, в понедельник, 5 августа, на территории Тюменской области ожидаются осадки в виде дождя. Местами пройдут ливни и грозы, при грозе скорость ветра будет достигать 18 м/с. Температура воздуха в течение дня составит +21…+26.
В Тюмени сегодня в течение дня ожидаются кратковременные дожди, максимальная температура воздуха составит +21…+23. В настоящее время столбики термометров показывают +19.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 августа выпал град. Ледяные осадки прошли в ЖК «Олимпия», районе Рощино и в селе Перевалово.