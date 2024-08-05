Опасная погода: трассу под Тюменью заволокло туманом

По прогнозам синоптиков тюменского гидрометцентра, в понедельник, 5 августа, на территории Тюменской области ожидаются осадки в виде дождя. Местами пройдут ливни и грозы, при грозе скорость ветра будет достигать 18 м/с. Температура воздуха в течение дня составит +21…+26.