Итоги недели: выборы мэра Тобольска, признание Вахрина во взятке и взрыв на АЗС

Тоболяки относятся к новому главе неоднозначно. Многие из горожан до сих пор огорчены уходом Максима Афанасьева, который пользовался расположением местных жителей и славился своим «приземленным» походом к общению с населением. Политологи предполагают, что ждать той же открытости от Вагина не стоит, однако учет мнения населения при принятии решений будет продолжать реализовываться, так как и в Тюмени политик был двигателем этого механизма.