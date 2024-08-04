Итоги недели: выборы мэра Тобольска, признание Вахрина во взятке и взрыв на АЗС

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
30 июля в Тобольске депутаты городской думы выбрали нового главу города. Пост мэра получил экс-силовик и заместитель главы администрации Тюмени Петр Вагин. Его кандидатуру депутаты городской думы поддержали единогласно.
Специалисты говорят о том, что многолетний опыт работы в силовых структурах значительно сказывается на политической деятельности Вагина. Это играет в пользу решению вопросов безопасности и последствий ЧП.
Стоит отметить и то, что в Тюмени Вагин активно занимался вопросами благоустройства города. Он, будучи заместителем главы администрации, часто выезжал на проблемные территории и занимался урегулированием конфликтных вопросов.
Тоболяки относятся к новому главе неоднозначно. Многие из горожан до сих пор огорчены уходом Максима Афанасьева, который пользовался расположением местных жителей и славился своим «приземленным» походом к общению с населением. Политологи предполагают, что ждать той же открытости от Вагина не стоит, однако учет мнения населения при принятии решений будет продолжать реализовываться, так как и в Тюмени политик был двигателем этого механизма.
В тюменских силовых структурах в этом году могут произойти кадровые перестановки. Свои должности покинут руководитель Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области Александр Кубляков и прокурор области Владислав Московских.
По словам инсайдера, Московских может был назначен главой прокуратуры Курганской области.
«Кандидатура Владислава Московских на должность руководителя курганской прокуратуры уже утверждена. Он займет место вышедшего на пенсию ранее возглавлявшего прокуратуру Андрея Назарова», — сообщили инсайдеры.
О том, куда будет переведен глава тюменского СК Александр Кубляков информации нет.
Напомним, Александр Кубляков возглавил региональное управление СК по Тюменской области в 2018 году. В 2023 году его полномочия в этой должности были продлены еще на пять лет. Владислав Московских был назначен руководителем прокуратуры по Тюменской области в 2019 году сроком на пять лет.
Тюменские власти приступили к поиску подрядной организации, которая займется строительством транспортной развязки на примыкании съезда к спортивному комплексу «Тюмень-Арена» к автомобильной федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень. На работы планируют потратить из бюджета 5,7 миллиарда рублей.
В опубликованных документах указано, что все работы должны быть выполнены в срок до ноября 2026 года в три этапа. Подрядной организации предстоит построить съезды, путепровод по улице Сергея Джанбровского, два надземных пешеходных перехода и остановки, обустроить тротуары и велодорожки, а также выполнить работы по монтажу наружного освещения.
Финансирование работ будет произведено в несколько этапов. На 2024 год в бюджете предусмотрено 402 миллиона рублей, на 2025 год — 2,7 миллиарда и на 2026 — 2,6 миллиарда рублей.
По данным ГУС Тюменской области, работы по строительству новой развязки стартуют в сентябре этого года.
Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и глава девелоперской компании СЗ «Восток Девелопмент» Алексей Гоцык, задержанные по статье УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере», признали свою вину.
Фигуранты дела подтвердили факт взятки. По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от бизнесмена взятку в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир в Тюмени за содействие компании предпринимателя с использованием своего служебного положения.
«Вахрин и Гоцык признали вину в инкриминируемых преступлениях при предъявлении обвинения и допросе в качестве обвиняемых», — сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
Правда, адвокаты подозреваемых Гоцыка и Вахрина информацию о признании опровергают. Защитник арестованного по подозрению во взятке чиновника Александр Чернов сообщил, что распространенное ранее сообщение о признании Вячеславом Вахриным вины является фейковым.
«Эта информация недостоверная. Речи нет и не было ни о каком признании вины», — сообщил Чернов Ура.Ру.
И добавил, что накануне во время судебного заседания Вячеслав Вахрин опроверг гипотезу следствия. Подтвердил отсутствие признания и адвокат второго фигуранта дела о взятке, Алексея Гоцыка, Альберт Зайцев. Также он сообщил, что «дело разваливается» — у следствия нет доказательств вины арестованных Вахрина и Гоцыка, потому что состав преступления отсутствует.
Оба адвоката уверены, что сообщение о признании вины во взяточничестве является вбросом с целью оказать давление на их подзащитных.
Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Согласно документу, размер единовременной выплаты тюменцам, заключившим контракт с Министерством обороны с 1 августа 2024 года составит 600 тысяч рублей. Ранее региональная надбавка составляла 205 тысяч рублей. Крайний раз ее размер увеличивали в июне этого года — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
«Единовременная выплата осуществляется однократно в размере 200 тысяч рублей получателям, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ по 31 июля 2024 года включительно, в размере 600 тысяч рублей — получателям, заключившим контракт с МО начиная с 1 августа 2024 года», — указано в документе.
Теперь граждане, подписавшие контракт с Минобороны будут получать: единовременную федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей, единовременную региональную выплату в размере 600 тысяч рублей.
30 июля жителей Тюмени напугал громкий хлопок на АЗС, находящейся на Московском тракте, после которого с автозаправочной станции повалил густой дым.
Выяснилось, что хлопок цистерны с пропаном, произошедший на АЗС «Кондор» на Московском тракте, был управляемым. По словам работника автомобильной заправочной станции, это были учения, а персонал лишь отрабатывал действия во время потенциальных ЧС.
«Все в штатном режиме, ничего у нас не произошло. МЧС рекомендует проводить такие учения — мы проводим. Вот, имитировали, залили из огнетушителей, теперь все отмываем», — прокомментировал работник станции.
Сотрудник АЗС также добавил, что учения прошли вполне успешно, пострадавших в результате отработки нет.
На этой неделе у части жителей Тюмени стал работать значительно медленнее видеохостинг YouTube, у другой части горожан все осталось на прежнем уровне. Пользователи сообщали о том, что видеоролики не загружаются или же это происходит очень медленно.
Как пояснил «Нашему городу» IT-специалист Даниил Нечаев, на работу видеохостинга оказывают влияние два фактора, наслаивающиеся друг на друга.
«Многие говорят об этом как о двух версиях, но на деле одно накладывается на другое. С начала санкций никто серверы местные не обслуживал и закономерно, что работать система начала значительно хуже. Но уже и из официальных заявлений следует, что есть в этом вопросе и стороннее влияние», — говорит специалист.
Говоря о стороннем влиянии, Нечаев имеет ввиду ряд провайдеров, которые и «замедляют» работу сервиса. Именно поэтому проблема наблюдаются только у части населения.
Политолог Максим Дерябин считает, что задача «замедления» могла быть дана провайдерам на фоне антигосударственных «выступлений» хостинга.
«Выходки с блокировками звезд и новостных порталов не могли просто принять и проигнорировать. Такое решение — это отпор сервису, который ведет антигосударственную деятельность, хостинг считают информационным оружием», — отметил специалист.
Что касается полной блокировки YouTube, то эксперты считают, что этого не произойдет. Кроме того, официальные источники опровергают данный слухи опровергают.
С каждым днем воды в Туре становится все меньше. По оценке гидролога Сергея Демченко, река теряет по 5-10 сантиметров в сутки. Сейчас, как говорит специалист, уровень воды в реке опустился ниже нуля по уровню гидропоста.
Специалисты говорят о том, что Тура в течение теплого сезона сохраняла отклонение от нормы примерно в метр. такова ситуация и на сегодняшний день. При среднем показателе в 110 сантиметров, река уже ушла в отрицательную часть шкалы измерений.
«Когда уровень в минусе — это уже не есть хорошо. Можно сказать, что даже критично. Это фактическое отклонение от нормы. Обмелеет ли она, как в прошлом году до -95 сантиметров? Это смотреть надо. Но на полметра в минус уйдет точно», — прогнозирует специалист.
Также эксперт указывает на то, что меры по очистке реки и ее углублению так и не были приняты, река остается особенно загрязненной, что сулит ей не лучшие перспективы.