Курортный сбор могут ввести в Тюменской области

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
«Возможность внедрения сбора в Тюменской области будет рассмотрена дополнительно с учетом консолидированного мнения всех участников рынка», — сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма региона.
Курортный сбор — это платеж, взимаемый с приезжих — отдыхающих, приехавших в регион в рабочую командировку или на лечение. Освобождены от уплаты сборы только льготные категории граждан. Если турист отказывается платить налог, ему может грозить штраф, размер которого субъекты устанавливают самостоятельно. Сумма варьируется от 500 до 3,5 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.
В России на сегодняшний день пошлину уже взимают с туристов в Санкт-Петербурге (100 рублей), в Алтайском, Краснодарском краях (30-50 рублей), Ставропольском крае (100 рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пожаловались в социальных сетях на неработающие кондиционеры в поезде Адлер — Нижневартовск. По словам горожан, температура воздуха в вагоне из-за неисправного оборудования поднялась до +34.