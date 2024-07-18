Курортный сбор могут ввести в Тюменской области

Курортный сбор — это платеж, взимаемый с приезжих — отдыхающих, приехавших в регион в рабочую командировку или на лечение. Освобождены от уплаты сборы только льготные категории граждан. Если турист отказывается платить налог, ему может грозить штраф, размер которого субъекты устанавливают самостоятельно. Сумма варьируется от 500 до 3,5 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.