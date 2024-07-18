nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

Тюменские власти могут ввести в регионе курортный сбор

Курортный сбор могут ввести в Тюменской области

18 июля 2024, 03:41
Фото: 1MI

Тюменские власти могут ввести в регионе курортный сбор

Вопрос взимания платы с туристов региональные власти рассмотрят в том случае, если на федеральном уровне будет принят закон о возможности предоставления регионам права введения курортного сбора. Планируется, что сумма платежа не превысит 65 рублей.
«Возможность внедрения сбора в Тюменской области будет рассмотрена дополнительно с учетом консолидированного мнения всех участников рынка», — сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма региона.

Курортный сбор — это платеж, взимаемый с приезжих — отдыхающих, приехавших в регион в рабочую командировку или на лечение. Освобождены от уплаты сборы только льготные категории граждан. Если турист отказывается платить налог, ему может грозить штраф, размер которого субъекты устанавливают самостоятельно. Сумма варьируется от 500 до 3,5 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.

В России на сегодняшний день пошлину уже взимают с туристов в Санкт-Петербурге (100 рублей), в Алтайском, Краснодарском краях (30-50 рублей), Ставропольском крае (100 рублей).

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пожаловались в социальных сетях на неработающие кондиционеры в поезде Адлер — Нижневартовск. По словам горожан, температура воздуха в вагоне из-за неисправного оборудования поднялась до +34.

Читайте также:
Дом Василия Блюхера в Тюмени восстановят за 8 миллионов рублейМолочная продукция в Тюмени подорожала до 11%Движение на одной из улиц Тюмени ограничат на рекордный срок. КАРТА
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Туристы#Курортный сбор
Подпишитесь
Отходит от берегов. В Тюмени критически изменился уровень воды в Туре
Вчера, 09:48
Полмиллиона за лето. Студенты назвали ТОП-5 самых выгодных подработок в Тюмени
Вчера, 13:44
Стало известно, из-за чего в Тюменской области умирают младенцы
Вчера, 03:14
Там утром +35! Тюменцы поделились жаркими впечатлениями от Турции
Вчера, 07:07
Все-таки запретят? Какое будущее прочат электросамокатам в Тюмени?
Вчера, 08:15
В ожидании автобуса. Почему в Тюмени усугубляются проблемы общественного транспорта?
Вчера, 07:05