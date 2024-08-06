Последствия шторма: временная остановка переломала ребра пожилой тюменке

В Тюмени временная остановка придавила женщину

ЧП произошло в понедельник вечером на улице Олимпийской, 36. По словам очевидцев, временный остановочный пункт на улице появился недавно — его установили в связи с ремонтными работами на участке, где ранее располагалась постоянная конструкция. Однако к асфальту его не прикрепили.