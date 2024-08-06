Последствия шторма: временная остановка переломала ребра пожилой тюменке

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:22
«Эта остановка уже раза три точно падала из-за ветра. В этот раз временная конструкция упала на женщину и придавила ее», — сообщили подписчики «Нашего Города».
На место происшествия были вызваны медики скорой помощи, пострадавшую в ожидании врачей неравнодушные горожане накрыли от холода и дождя пледами. Врачи диагностировали у тюменки перелом ребер и позвонка, сообщил внук пенсионерки в социальных сетях.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Комментарии ожидаются.
Добавлено в 12:19: в департаменте здравоохранения «Нашему Городу» сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 20:44, медики прибыли на место ЧП спустя 14 минут.
«После оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2. В настоящее время женщина находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое», — отметили в ведомстве.
Тюменцы посоветовали родным пострадавшей подать заявление в суд на администрацию города и требовать выплаты компенсации за потерянное здоровье и реабилитацию после лечения.
Между тем, тюменцы отмечают, что в областной столице устойчивостью не обладают не только временные, но и постоянные остановочные пункты.
«Без всякого переноса остановки все шатаются. Облокотиться решил на остановку ТЭЦ-2 — думал завалится», — сообщил Александр С.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени отсудила у управляющей компании 200 тысяч рублей за неубранный снег. Горожанка поскользнулась и сломала ногу.