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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Мигрантам в Тюменской области стали чаще отказывать в разрешении на проживание

Мигрантам в Тюменской области стали чаще отказывать в разрешении на проживание

11 августа 2024, 11:04
Фото: 1MI
В Тюменской области почти на четверть, на 23%, сократилось число иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации. По данным УМВД по Тюменской области, за последний год на 64% снизилось и количество выданных разрешений на временное проживание — с 647 до 233.
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УМВД

Данная тенденция связана с ужесточением миграционного законодательства. Также вследствие регулярных проверок силовиков, на 60% выросло количество депортированных из страны иностранцев — с 298 до 751.

Не разрешили въезд 1355 иностранным гражданам (+50,7%). При этом количество выданных видов на жительство осталось практически на том же уровне, продемонстрировав снижение лишь на 0,2%, — 1793, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выявили 13 нелегальных мигрантов. Теперь иностранцам грозит депортация.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#УМВД#УМВД России по Тюменской области
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