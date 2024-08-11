Мигрантам в Тюменской области стали чаще отказывать в разрешении на проживание

В Тюменской области почти на четверть, на 23%, сократилось число иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации. По данным УМВД по Тюменской области, за последний год на 64% снизилось и количество выданных разрешений на временное проживание — с 647 до 233.

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