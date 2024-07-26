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В Тюмени в районе Ново-Патрушево появятся высотки, детсады и школа

Ново-Патрушево застроят высотками и детсадами

26 июля 2024, 07:55
Фото: 1MI

В Тюмени в районе Ново-Патрушево появятся высотки, детсады и школа

Детские сады, школу, учебно-производственный комбинат и пожарное депо построят в Ново-Патрушево к 2040 году. Соответствующая информация указана в документах, опубликованных на сайте мэрии.

Изменения проекта планировки территории в границах улиц Александра Митинского — Павла Шарова — Тюльпановая — Федюнинского утвержден в администрации города.

В документе указано, что в Ново-Патрушево к 2035 году пять детских садов, общей вместимостью более 2 тысяч мест, школу на 1501 место, межшкольный учебно-производственный комбинат на 500 мест, культурно-досуговый центр на 300 мест, поликлинику на 425 посещений за смену. Также здесь возведут новый жилой комплекс с домами от 8 до 25 этажей, паркинги, пожарное депо на 8 автомобилей.

Работы по строительству будут проведены в четыре этапа. Три из них будут завершены до 2035 года, один — к 2040 году.

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