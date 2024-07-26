Ново-Патрушево застроят высотками и детсадами

В документе указано, что в Ново-Патрушево к 2035 году пять детских садов, общей вместимостью более 2 тысяч мест, школу на 1501 место, межшкольный учебно-производственный комбинат на 500 мест, культурно-досуговый центр на 300 мест, поликлинику на 425 посещений за смену. Также здесь возведут новый жилой комплекс с домами от 8 до 25 этажей, паркинги, пожарное депо на 8 автомобилей.