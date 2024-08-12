Тюменцы заработали более полумиллиарда на аренде квартир

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Тюменцы, профессионально занимающиеся сдачей квартир и состоящие на учёте, как самозанятые, нарастили прибыль до 619 миллионов рублей.
«Рост вызван в том числе увеличением количества тех, кто отчитался перед налоговой. Это сделали 2908 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 2611. Что касается самозанятых, то их стало больше на 201 человека — 2118», — пишет РБК Тюмень.
В УФНС также отметили, что многие граждане уклоняются от уплаты налогов. С ними работают инспекторы.
Ранее «Наш город» сообщал, что иностранцы собираются группами для того, чтобы за небольшие деньги арендовать жилье — частные дома, расположенные на окраине областной столицы. Об этом сообщил источник, знакомый со сложившейся ситуацией.