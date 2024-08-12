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Тюменцы заработали более полумиллиарда на аренде квартир

Тюменцы заработали более полумиллиарда на аренде квартир

12 августа 2024, 03:28
Фото: 1MI
Жители Тюменской области заработали более полумиллиарда рублей на сдаче квартир в аренду. Такие данные за первое полугодие 2024 года приводит Федеральная налоговая служба.

Тюменцы, профессионально занимающиеся сдачей квартир и состоящие на учёте, как самозанятые, нарастили прибыль до 619 миллионов рублей.

«Рост вызван в том числе увеличением количества тех, кто отчитался перед налоговой. Это сделали 2908 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 2611. Что касается самозанятых, то их стало больше на 201 человека — 2118», — пишет РБК Тюмень.

В УФНС также отметили, что многие граждане уклоняются от уплаты налогов. С ними работают инспекторы.

Ранее «Наш город» сообщал, что иностранцы собираются группами для того, чтобы за небольшие деньги арендовать жилье — частные дома, расположенные на окраине областной столицы. Об этом сообщил источник, знакомый со сложившейся ситуацией.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Квартира
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