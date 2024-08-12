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Ново-Патрушево

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Новый скейт-парк появится в Тюмени
Спортивную площадку со скейт-парком планируют построить в Тюмени в районе Ново-Патрушево. Об этом сообщили в администрации Тюмени.
12 августа, 03:36
Ново-Патрушево застроят высотками и детсадами
Детские сады, школу, учебно-производственный комбинат и пожарное депо построят в Ново-Патрушево к 2040 году. Соответствующая информация указана в документах, опубликованных на сайте мэрии.
26 июля, 07:55
2023
«Это символ года»: тюменцы заметили зайца в одном из районов города
Сегодня тюменцы заметили еще не сменившего окрас зайца в районе Ново-Патрушева. Они сняли его на видео и поделились этим в социальных сетях.
14 марта 2023, 19:06

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