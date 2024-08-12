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Тюменскую пенсионерку, отдавшую 12 млн мошенникам, проверят московские психиатры

Тюменскую пенсионерку, отдавшую 12 млн мошенникам, проверят московские психиатры

12 августа 2024, 04:21
Фото: 1MI
Пенсионерку из Тюмени Татьяну Назарову, отдавшую мошенникам 12 миллионов рублей, отправят в Москву в институт имени Сербского для проверки ее психологического состояния. Провести экспертизу потребовал суд Тюмени.
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Суд

 

«Татьяна Назарова проходила лечение в психиатрической больнице в Тюменской области. Сегодня она должна приехать в институт Сербского в Москве, чтобы пройти судебно-медицинскую экспертизу», — сообщил адвокат пожилой женщины Мейрам Телемисов 72.RU.

Данная судебно-психиатрическая экспертиза станет уже третьей у Татьяны. По результатам первых двух эксперты установили, что в момент продажи квартиры она страдала «органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями», то есть не отдавала отчет своим действиям.

Напомним, в 2023 году пенсионерка продала квартиру в Новом Уренгое и отдала мошенникам 8 миллионов, вырученных от продажи квартиры. Позже аферисты убедили женщину продать квартиру в Тюмени и перевести им деньги. Оставшись без жилья и денег женщина была вынуждена переехать в приют «Милосердие». А от туда уже попала в психиатрическую больницу на лечение.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская семья отшельников, которую год назад нашли в леса, переехала жить в другой регион. Вдали от цивилизации они проживали в течение пяти лет.

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