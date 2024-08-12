Тюменскую пенсионерку, отдавшую 12 млн мошенникам, проверят московские психиатры

Напомним, в 2023 году пенсионерка продала квартиру в Новом Уренгое и отдала мошенникам 8 миллионов, вырученных от продажи квартиры. Позже аферисты убедили женщину продать квартиру в Тюмени и перевести им деньги. Оставшись без жилья и денег женщина была вынуждена переехать в приют «Милосердие». А от туда уже попала в психиатрическую больницу на лечение.