Тюменскую пенсионерку, отдавшую 12 млн мошенникам, проверят московские психиатры

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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«Татьяна Назарова проходила лечение в психиатрической больнице в Тюменской области. Сегодня она должна приехать в институт Сербского в Москве, чтобы пройти судебно-медицинскую экспертизу», — сообщил адвокат пожилой женщины Мейрам Телемисов 72.RU.
Данная судебно-психиатрическая экспертиза станет уже третьей у Татьяны. По результатам первых двух эксперты установили, что в момент продажи квартиры она страдала «органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями», то есть не отдавала отчет своим действиям.
Напомним, в 2023 году пенсионерка продала квартиру в Новом Уренгое и отдала мошенникам 8 миллионов, вырученных от продажи квартиры. Позже аферисты убедили женщину продать квартиру в Тюмени и перевести им деньги. Оставшись без жилья и денег женщина была вынуждена переехать в приют «Милосердие». А от туда уже попала в психиатрическую больницу на лечение.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская семья отшельников, которую год назад нашли в леса, переехала жить в другой регион. Вдали от цивилизации они проживали в течение пяти лет.