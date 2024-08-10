Как сложилась судьба семьи тюменских отшельников. Год назад их нашли в лесу

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
«Решениями судов были установлены факты материнства и отцовства в отношении малолетних детей, воспитывающихся в семье. Органы ЗАГС выдали свидетельства о рождении на детей. Семья вместе с детьми летом 2023 года выехала на постоянное место жительства за пределы Тюменской области», — сообщили в ведомстве 72.RU.
Напомним, семью старообрядцев с двумя маленькими детьми обнаружили в лесу рядом с деревней Боровушка (Уватский район) год назад. Как выяснилось, они там проживали пять лет — сбежали от цивилизации, чтобы отказаться от контакта с окружающими.
Силовики сначала пришли с проверкой к семье после того, как он похоронил свою маму в поле. Этот случай и стал поводом для проверки. Выяснилось, что у детей не было документов, медицинских книжек, а супруга главы семейства во время беременности не состояла на учете.
После проверок соцзащиты тюменские отшельники приняли решение переехать в другую область. Правда, жить планировали не отдельно, а общиной.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году двое подростков совершили суицид. Оба ребенка воспитывались в неблагополучных семьях.