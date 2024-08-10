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Как сложилась судьба семьи тюменских отшельников

Как сложилась судьба семьи тюменских отшельников. Год назад их нашли в лесу

10 августа 2024, 07:16
Фото: 1MI

Как сложилась судьба семьи тюменских отшельников

Семья тюменцев переехала жить в другой регион. Тюменскую область семейная пара с двумя детьми покинули еще летом 2023 года. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной защиты.
«Решениями судов были установлены факты материнства и отцовства в отношении малолетних детей, воспитывающихся в семье. Органы ЗАГС выдали свидетельства о рождении на детей. Семья вместе с детьми летом 2023 года выехала на постоянное место жительства за пределы Тюменской области», — сообщили в ведомстве 72.RU.

Напомним, семью старообрядцев с двумя маленькими детьми обнаружили в лесу рядом с деревней Боровушка (Уватский район) год назад. Как выяснилось, они там проживали пять лет — сбежали от цивилизации, чтобы отказаться от контакта с окружающими.

Силовики сначала пришли с проверкой к семье после того, как он похоронил свою маму в поле. Этот случай и стал поводом для проверки. Выяснилось, что у детей не было документов, медицинских книжек, а супруга главы семейства во время беременности не состояла на учете.

После проверок соцзащиты тюменские отшельники приняли решение переехать в другую область. Правда, жить планировали не отдельно, а общиной.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году двое подростков совершили суицид. Оба ребенка воспитывались в неблагополучных семьях.

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