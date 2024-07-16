На Ямале врачи обследуют бойцов СВО без очереди и бесплатно

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Военнослужащие, которые служат в зоне специальной военной операции, во время отпусков смогут обследоваться и получить плановую медицинскую помощь в ямальских больницах без очереди и бесплатно. На это выделены дополнительные средства из окружного бюджета. Для получения медпомощи необходимо прийти на прием к терапевту, он назначит комплексное обследование. Об этом рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, с которым в ходе личных встреч этот вопрос обсуждали бойцы.
Нововведение позволит охватить квалифицированной медицинской помощью максимальное число военнослужащих. В чекап включены КТ органов грудной клетки, УЗИ, суточное мониторирование сердечной деятельности. Военнослужащий сможет пройти все процедуры или выбрать часть из них самостоятельно. Для пациентов это будет бесплатно.
Новой мерой дополняем выстроенную в округе систему медпомощи участникам спецоперации. Уже выдали больше 600 реабилитационных сертификатов — с ними можно поехать в любую здравницу или медицинский центр страны. Оснащаем больницы специальным оборудованием, а центры адаптивной физкультуры — новыми тренажерами. Учитываем все запросы, чтобы каждый северянин мог как можно скорее восстановить силы и здоровье, — добавил губернатор Дмитрий Артюхов.
Всего на Ямале действует более 50 мер поддержки участников СВО и их семей. В сфере здравоохранения — медицинское обслуживание вне очереди, для детей до трех лет — бесплатное обеспечение молочной продукцией, льготное лекарственное обеспечение несовершеннолетних для лечения на дому.