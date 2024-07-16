На Ямале врачи обследуют бойцов СВО без очереди и бесплатно

Военнослужащие, которые служат в зоне специальной военной операции, во время отпусков смогут обследоваться и получить плановую медицинскую помощь в ямальских больницах без очереди и бесплатно. На это выделены дополнительные средства из окружного бюджета. Для получения медпомощи необходимо прийти на прием к терапевту, он назначит комплексное обследование. Об этом рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, с которым в ходе личных встреч этот вопрос обсуждали бойцы.