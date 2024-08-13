В результате несчастного случая погибла тюменский хирург ОКБ №1

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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«11 августа 2024 года в результате несчастного случая не стало нашей любимой коллеги Медведевой Анастасии Михайловны. Она была талантливым хирургом и светлым, добрым человеком. Её профессионализм, доброта и искренность навсегда в наших сердцах и в жизнях её пациентов. Она дарила нам вдохновение, теплоту, заботу. Она была прекрасным человеком, дочерью, сестрой и мамой. Это поистине невосполнимая потеря», — сообщили коллеги медика.
Церемония прощания и похороны Анастасии Медведевой состоятся в деревне Петухово (Курганской области).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе состоялись похороны 62-летней тюменки Натальи Герасимовой, которая впала в состояние комы во время отдыха в Турции. Женщина скончалась в московской больнице.