За полгода на нужды мэра Тюмени потратили около 3,5 миллиона рублей

В целом за год на содержание главы Тюмени по уточненному плану будет потрачено 7,2 миллиона рублей (в ранее утвержденном плане расходы были указаны в размере 6,9 миллиона рублей). Данные финансовые средства пойдут на выплату заработной платы, НДФЛ, командировочных.