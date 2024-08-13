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За полгода на главу администрации Тюмени потратили из бюджета 3,4 млн рублей

За полгода на нужды мэра Тюмени потратили около 3,5 миллиона рублей

13 августа 2024, 04:55
Фото: 1MI

За полгода на главу администрации Тюмени потратили из бюджета 3,4 млн рублей

За шесть месяцев на содержание главы администрации города из казны областной столицы потратили 3,4 миллиона рублей. Данная информация указана в опубликованном на сайте администрации отчете об исполнении бюджета города.
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Бюджет
«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования: исполнено за первое полугодие 2024 года 3 миллиона 406 тысяч рублей», — сказано в документе.

В целом за год на содержание главы Тюмени по уточненному плану будет потрачено 7,2 миллиона рублей (в ранее утвержденном плане расходы были указаны в размере 6,9 миллиона рублей). Данные финансовые средства пойдут на выплату заработной платы, НДФЛ, командировочных.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году на нужды главы администрации Тюмени из городского бюджета было потрачено 7,6 миллиона рублей. В первом полугодии 2023 года на содержание мэра Руслана Кухарука ушло 2,6 миллиона.

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