За полгода на нужды мэра Тюмени потратили около 3,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования: исполнено за первое полугодие 2024 года 3 миллиона 406 тысяч рублей», — сказано в документе.
В целом за год на содержание главы Тюмени по уточненному плану будет потрачено 7,2 миллиона рублей (в ранее утвержденном плане расходы были указаны в размере 6,9 миллиона рублей). Данные финансовые средства пойдут на выплату заработной платы, НДФЛ, командировочных.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году на нужды главы администрации Тюмени из городского бюджета было потрачено 7,6 миллиона рублей. В первом полугодии 2023 года на содержание мэра Руслана Кухарука ушло 2,6 миллиона.