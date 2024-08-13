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В Тюменской области простились с погибшим на СВО Никитой Катковым

21-летний тюменский контрактник погиб в зоне СВО

13 августа 2024, 05:17

В Тюменской области простились с погибшим на СВО Никитой Катковым

Житель Голышмановского района Никита Катков получил смертельное ранение при выполнении боевого задания. Церемония прощания с бойцом состоялась 6 августа в поселке Голышманово.

Военного похоронили со всеми положенными воинскими почестями. Родственники Никиты поблагодарили главу Голышмановского округа, его заместителя, военный комиссариат округа за поддержку и помощь в организации похорон. Известно, что у бойца остались родители.

Фото: НЕ ЖДИ меня из Украины

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 31-летний мобилизованный житель Тюменской области Руфат Мустакимов. В спецоперации он принимал участие с октября 2022 года. У бойца остались супруга и двое детей.

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