21-летний тюменский контрактник погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Военного похоронили со всеми положенными воинскими почестями. Родственники Никиты поблагодарили главу Голышмановского округа, его заместителя, военный комиссариат округа за поддержку и помощь в организации похорон. Известно, что у бойца остались родители.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 31-летний мобилизованный житель Тюменской области Руфат Мустакимов. В спецоперации он принимал участие с октября 2022 года. У бойца остались супруга и двое детей.