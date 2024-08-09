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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:08

В Тюмени похоронят женщину, впавшую в кому в Турции

В Тюмени похоронят женщину, впавшую в кому в Турции

9 августа 2024, 11:06
Фото: 1MI
В Тюмени простятся с женщиной, погибшей после отдыха в Турции. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщила ее дочь.

В Тюмени состоится прощание с тюменкой Натальей Герасимовой. Напомним, тюменка, буквально, оказалась в плену у турецких медиков. У нее случился сердечный приступ, она впала в кому. Страховая компания отказалась покрывать расходы целиком и женщину отказывались транспортировать из турецкой больницы в связи с долгом перед учреждением.

Завтра, 10 августа, с погибшей женщиной попрощаются.

— Прощание с мамой состоится 10 августа с 12:00 до 13:00 в траурном зале на улице Юрия Семовских. Обед с 14:30 в столовой «Тарелку съел», — написала на своей странице Мария.
В Москве скончалась тюменка, впавшая в кому в Турции
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменка Наталья Герасимова, которая впала в кому в Турции и была «в заложниках» у иностранных врачей, скончалась.

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