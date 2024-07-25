Тюменка впала в кому во время отдыха в Турции. За ее лечение с семьи требуют 1,7 млн

По словам Марии, вместе с департаментом здравоохранения Тюменской области они уже нашли клинику, которая может предоставить лечение. Она находится в Москве. Но вся проблема заключается в том, что госпиталь в Турции отказывается отдавать женщину родственникам, пока они не выплатят долг за лечение — он составляет более 20 тысяч долларов.