Тюменка впала в кому во время отдыха в Турции. За ее лечение с семьи требуют 1,7 млн

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:00
Семья Натальи записала видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой оказать помощь в возращении тюменки в Россию.
По словам Юлии и Марии, дочерей Натальи, их мама 22 июня 2024 года с двумя внуками отправила отдыхать в Сиде. Но спустя несколько дней у женщины произошел сердечный приступ.
«В госпитале она находится с 27 июня. 7 июля была проведена операции на сердце. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как тяжелое — она находится в коме. Продолжать лечение в Турции нет возможности и нет смысла, потому как ее там не лечат, а лишь поддерживают состояние препаратами. Маму нужно срочно вернуть в Россию», — сообщила Юлия.
По словам Марии, вместе с департаментом здравоохранения Тюменской области они уже нашли клинику, которая может предоставить лечение. Она находится в Москве. Но вся проблема заключается в том, что госпиталь в Турции отказывается отдавать женщину родственникам, пока они не выплатят долг за лечение — он составляет более 20 тысяч долларов.
«Страховая компания отказывается оплачивать лечение, ссылаясь на то, что данный случай не страховой. При этом никаких документов, подтверждающих это, не предоставляют (прим. — тюменка оплачивала страховку). Для нашей семьи такая сумма неподъемная», — отметила Мария.
Ранее «Наш Город» писал, что участники СВО, получившие в дар дома в Перевалово от местного бизнесмена, записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Дело в том, что в домах полностью отсутствует электроснабжение.