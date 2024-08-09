Новый мэр призвал тюменцев скинуться на помощь Курской области

Он также перечислил вещи, которые в первую очередь необходимы эвакуированным людям. Так, тюменцы могут принести средства личной гигиены (зубная паста, щетки, мыло, гель для душа, шампунь, станки и пена для бритья, туалетная бумага и другое). Нужны также памперсы для взрослых и детей, одноразовые пеленки, порошок.