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Новый мэр призвал тюменцев скинуться на помощь Курской области

Новый мэр призвал тюменцев скинуться на помощь Курской области

9 августа 2024, 10:38
Фото: 1MI
В Тюмени идет сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, которых эвакуировали. Об этом проинформировал глава Тюмени Максим Афанасьев.

По словам главы города Максима Афанасьева, тюменцы не могут пройти мимо того, что сейчас происходит в Курской области.

— Жители приграничных с Украиной районов были вынуждены покинуть свои дома из-за массированных обстрелов со стороны ВСУ. Тысячи людей сейчас находятся во временных пунктах размещения. Тюменцы — люди с большим сердцем, мы всегда готовы объединиться и прийти на помощь, — написал Максим Афанасьев.

Он также перечислил вещи, которые в первую очередь необходимы эвакуированным людям. Так, тюменцы могут принести средства личной гигиены (зубная паста, щетки, мыло, гель для душа, шампунь, станки и пена для бритья, туалетная бумага и другое). Нужны также памперсы для взрослых и детей, одноразовые пеленки, порошок.

Горожане могут принести вещи в пункт сбора, располагающийся на улице Водопроводная, 36, корпус 3, штаб «Единой России», сообщает издание Вслух.ru.

При участии депутатов Тюменской городской Думы в зону СВО отправят гуманитарный груз
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Ранее «Наш город» писал о том, что при участии депутатов Тюменской городской Думы в зону СВО отправят гуманитарный груз. Доставку грузов до места назначения регулярно организуют активисты тюменского отделения общественной организации «Офицеры России».

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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