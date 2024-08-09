Новый мэр призвал тюменцев скинуться на помощь Курской области

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По словам главы города Максима Афанасьева, тюменцы не могут пройти мимо того, что сейчас происходит в Курской области.
— Жители приграничных с Украиной районов были вынуждены покинуть свои дома из-за массированных обстрелов со стороны ВСУ. Тысячи людей сейчас находятся во временных пунктах размещения. Тюменцы — люди с большим сердцем, мы всегда готовы объединиться и прийти на помощь, — написал Максим Афанасьев.
Он также перечислил вещи, которые в первую очередь необходимы эвакуированным людям. Так, тюменцы могут принести средства личной гигиены (зубная паста, щетки, мыло, гель для душа, шампунь, станки и пена для бритья, туалетная бумага и другое). Нужны также памперсы для взрослых и детей, одноразовые пеленки, порошок.
Горожане могут принести вещи в пункт сбора, располагающийся на улице Водопроводная, 36, корпус 3, штаб «Единой России», сообщает издание Вслух.ru.
Ранее «Наш город» писал о том, что при участии депутатов Тюменской городской Думы в зону СВО отправят гуманитарный груз. Доставку грузов до места назначения регулярно организуют активисты тюменского отделения общественной организации «Офицеры России».