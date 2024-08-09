Известны подробности жесткого лобового ДТП на Салаирском тракте

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Published Сегодня, 08:35
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 августа в одиннадцатом часу вечера на Салаирском тракте. Там лоб в лоб столкнулись Kia и SEAT. По данным ГАИ по Тюменской области, водитель SЕАТ выехал на «встречку».
В аварии травмы получили водители обеих иномарок, 19-летняя пассажирка SEAT и 60-летняя пассажирка Kia. Последняя получила очень серьезные ранения.
Известно, что 20-летний водитель SЕАТ имеет стаж вождения 2 месяца, а также 14 нарушений ПДД за это время, 11 из которых — превышение скорости. В настоящее время сотрудники Госавтоиспекции выясняют, был ли трезв водитель SЕАТ в момент дорожно-транспортного происшествия.
Ранее «Наш Город» писал, что 2 августа на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла жуткая авария с участием двух большегрузов и легкового автомобиля. В ДТП погибли водители грузовиков.