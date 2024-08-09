Известны подробности жесткого лобового ДТП на Салаирском тракте

Известно, что 20-летний водитель SЕАТ имеет стаж вождения 2 месяца, а также 14 нарушений ПДД за это время, 11 из которых — превышение скорости. В настоящее время сотрудники Госавтоиспекции выясняют, был ли трезв водитель SЕАТ в момент дорожно-транспортного происшествия.