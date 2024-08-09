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Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

В сети появилось видео жесткого лобового ДТП на Салаирском тракте

Известны подробности жесткого лобового ДТП на Салаирском тракте

9 августа 2024, 08:35
Фото: ГАИ ТО

В сети появилось видео жесткого лобового ДТП на Салаирском тракте

Видеоролик, на котором был запечатлен момент столкновения, опубликовали в социальных сетях. Напомним, в жуткой аварии тяжелые травмы получили четыре человека.
Сюжет
ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 августа в одиннадцатом часу вечера на Салаирском тракте. Там лоб в лоб столкнулись Kia и SEAT. По данным ГАИ по Тюменской области, водитель SЕАТ выехал на «встречку».

В аварии травмы получили водители обеих иномарок, 19-летняя пассажирка SEAT и 60-летняя пассажирка Kia. Последняя получила очень серьезные ранения.

Видео: Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС

Известно, что 20-летний водитель SЕАТ имеет стаж вождения 2 месяца, а также 14 нарушений ПДД за это время, 11 из которых — превышение скорости. В настоящее время сотрудники Госавтоиспекции выясняют, был ли трезв водитель SЕАТ в момент дорожно-транспортного происшествия.

Фото: ГАИ ТО
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