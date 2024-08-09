Затишье перед ливнем? Тюмень зальет дождями на следующей неделе

В субботу, 10 августа, на юге Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, утром туман. Максимальная дневная температура воздуха составит +15…+20, в вечерние часы столбики термометров покажут +5…+10. В воскресенье, 11 августа, существенно погода не изменится +15…+20 днем, до +5…+10 ночью, переменная облачность, туманы утром.