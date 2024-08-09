Затишье перед ливнем? Тюмень зальет дождями на следующей неделе

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В субботу, 10 августа, на юге Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, утром туман. Максимальная дневная температура воздуха составит +15…+20, в вечерние часы столбики термометров покажут +5…+10. В воскресенье, 11 августа, существенно погода не изменится +15…+20 днем, до +5…+10 ночью, переменная облачность, туманы утром.
Потеплеет только в понедельник, 12 августа. В первый день новой рабочей недели воздух прогреется до +18…+23.
В Тюмени в субботу и воскресенье синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Максимальная температура воздуха составит +14…+18. В понедельник, 12 августа, существенно погода не поменяется.
Во вторник, 13 августа, на областную столицу обрушатся ливневые дожди — метеорологи обещают выпадение более половины месячной нормы осадков за сутки.