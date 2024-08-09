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Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

На Тюмень надвигаются ливневые дожди

Затишье перед ливнем? Тюмень зальет дождями на следующей неделе

9 августа 2024, 08:14
Фото: 1MI

На Тюмень надвигаются ливневые дожди

В предстоящие выходные дни небесная канцелярия порадует жителей региона отсутствием осадков. Правда, жары и яркого солнца ждать не стоит — метеорологи обещают переменную облачность, туманы и +20.

В субботу, 10 августа, на юге Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, утром туман. Максимальная дневная температура воздуха составит +15…+20, в вечерние часы столбики термометров покажут +5…+10. В воскресенье, 11 августа, существенно погода не изменится +15…+20 днем, до +5…+10 ночью, переменная облачность, туманы утром.

Потеплеет только в понедельник, 12 августа. В первый день новой рабочей недели воздух прогреется до +18…+23.

Фото: Гисметео

В Тюмени в субботу и воскресенье синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Максимальная температура воздуха составит +14…+18. В понедельник, 12 августа, существенно погода не поменяется.

Во вторник, 13 августа, на областную столицу обрушатся ливневые дожди — метеорологи обещают выпадение более половины месячной нормы осадков за сутки.

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