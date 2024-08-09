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Помощник гранатометчика из Тюменской области погиб в зоне СВО

Помощник гранатометчика из Тюменской области погиб в зоне СВО

9 августа 2024, 07:59
Фото: 1MI
В Вагайском районе в деревне Одинарская сегодня пройдут похороны Рушана Чамалетдинова, погибшего в зоне спецоперации на Украине. Боец получил смертельное ранение на Авдеевском направлении.

Известно, что родные искали Рушана почти полгода — с 19 марта 2024 года военный числился в списках пропавших без вести. Связь с ним была потеряна с 15 марта, тогда он сообщил семье, что отправляет на боевое задание.

Фото: Вагай (Северный) | Вагайский район

Рушан Чамалетдинов служил помощником гранатометчика в Гвардейском танковом полку. В сентябре этого года ему могло исполнится 27 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени похоронили погибшего в зоне СВО 40-летнего добровольца Даулета Кайдарова, награжденного медалями Министерства обороны РФ «За разминирование» и «Участнику специальной военной операции».

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