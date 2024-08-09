Помощник гранатометчика из Тюменской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Известно, что родные искали Рушана почти полгода — с 19 марта 2024 года военный числился в списках пропавших без вести. Связь с ним была потеряна с 15 марта, тогда он сообщил семье, что отправляет на боевое задание.
Рушан Чамалетдинов служил помощником гранатометчика в Гвардейском танковом полку. В сентябре этого года ему могло исполнится 27 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени похоронили погибшего в зоне СВО 40-летнего добровольца Даулета Кайдарова, награжденного медалями Министерства обороны РФ «За разминирование» и «Участнику специальной военной операции».