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Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 07:49

В Тюмени ищут сотрудников на зарплату в полмиллиона рублей

Кому в Тюмени готовы платить по полмиллиона рублей в месяц

9 августа 2024, 07:47
Фото: 1MI

В Тюмени ищут сотрудников на зарплату в полмиллиона рублей

Топ самых высокооплачиваемых вакансий августа озвучили в областной столице. В список вошли представители сфер здравоохранения, IT и недвижимости, сообщают аналитики hh.ru.

Заработную плату более 450 тысяч обещают платить ежемесячно врачу-офтальмологу с опытом работы от 1 года до трех лет и действующим сертификатов по специальности. В обязанности будущего кандидата будет входить оказание качественной медицинской помощи, внедрение в практику новых современных методов профилактики, диагностики и лечения пациентов, ведение медицинской документации согласно установленным требованиям.

До 520 тысяч рублей предлагают заработок руководителю направления разработки в одной из IT-компаний. От будущего сотрудника требуется умение реализовывать крупные проекты от идеи до «продакшна». Необходим опыт работы не менее шести лет.

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Руководителю отдела продаж в компании, являющейся застройщиком в Тюменской области, обещают заработную плату до 350 тысяч рублей в месяц. Обязанности: организация и управление работой отдела, мотивация и контроль сотрудников, консультирование и контроль сделок, работа над увеличением объема продаж.

Также более 250 тысяч рублей в Тюмени готовы платить водителям категории СЕ и ДОПОГ, электросварщику 5 и 6 разрядов, производителю работ вышкостроения и специалистам по продаже новостроек и эксклюзивных объектов недвижимости.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области до конца августа сократят около 70 человек. В целом с начала года под сокращения попали 268 тюменцев.

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