Кому в Тюмени готовы платить по полмиллиона рублей в месяц

Заработную плату более 450 тысяч обещают платить ежемесячно врачу-офтальмологу с опытом работы от 1 года до трех лет и действующим сертификатов по специальности. В обязанности будущего кандидата будет входить оказание качественной медицинской помощи, внедрение в практику новых современных методов профилактики, диагностики и лечения пациентов, ведение медицинской документации согласно установленным требованиям.