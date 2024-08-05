В Москве скончалась тюменка, впавшая в кому в Турции

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Известно, что Наталья умерла в больнице. Недавно ее смоглии перевезти из Турции в Москву.
«Мама умерла ночью. Много времени потеряли. Ей нужно было правильное лечение. Была глубокая кома, когда привезли в Россию», — цитирует 72.ру родственницу Натальи Герасимовой.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка, буквально, оказалась в плену у турецких медиков. У нее случился сердечный приступ, она впала в кому. Страховая компания отказалась покрывать расходы целиком и женщину отказывались транспортировать из турецкой больницы в связи с долгом перед учреждением.
Проблему удалось решить после огласки в СМИ. Семья пострадавшей записала обращение к главе МИД Сергею Лаврову и председателю СК Бастрыкину.