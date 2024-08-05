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В Москве скончалась тюменка, впавшая в кому в Турции

В Москве скончалась тюменка, впавшая в кому в Турции

5 августа 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney
Тюменка Наталья Герасимова, которая впала в кому в Турции и была «в заложниках» у иностранных врачей, скончалась. Об этом сообщила дочь женщины.

Известно, что Наталья умерла в больнице. Недавно ее смоглии перевезти из Турции в Москву.

«Мама умерла ночью. Много времени потеряли. Ей нужно было правильное лечение. Была глубокая кома, когда привезли в Россию», — цитирует 72.ру родственницу Натальи Герасимовой.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка, буквально, оказалась в плену у турецких медиков. У нее случился сердечный приступ, она впала в кому. Страховая компания отказалась покрывать расходы целиком и женщину отказывались транспортировать из турецкой больницы в связи с долгом перед учреждением.

Проблему удалось решить после огласки в СМИ. Семья пострадавшей записала обращение к главе МИД Сергею Лаврову и председателю СК Бастрыкину.

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