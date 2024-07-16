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Самые частые причины смерти мужчин и женщин назвали в Тюмени

Самые частые причины смерти мужчин и женщин назвали в Тюмени

16 июля 2024, 03:16
Фото: 1MI
Мужчины часто умирают от внешних причин, женщины — от нервов. У обоих полов главная причина смерти — проблемы с сердцем.

Стало известно, из-за чего чаще всего умирают жители Тюменской области. Рейтингами для каждого пола поделился департамент здравоохранения региона с Ura.ru.

Главными причинами смерти у мужчин являются ишемическая болезнь сердца, внешние причины, среди которых несчастные случаи, отравления, самоубийства, убийства и утопления, а также новообразования. У женщин — ишемическая болезнь сердца, болезни нервной системы и новообразования.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области резко выросла заболеваемость коклюшем. Более 80% заболевших — дети в возрасте до 14 лет.

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