Самые частые причины смерти мужчин и женщин назвали в Тюмени

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Стало известно, из-за чего чаще всего умирают жители Тюменской области. Рейтингами для каждого пола поделился департамент здравоохранения региона с Ura.ru.
Главными причинами смерти у мужчин являются ишемическая болезнь сердца, внешние причины, среди которых несчастные случаи, отравления, самоубийства, убийства и утопления, а также новообразования. У женщин — ишемическая болезнь сердца, болезни нервной системы и новообразования.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области резко выросла заболеваемость коклюшем. Более 80% заболевших — дети в возрасте до 14 лет.