Заболеваемость коклюшем резко выросла в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
За 2023 год в Тюменской области выросла заболеваемость коклюшем. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 83,3% заболевших — дети.
«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 32,4 против 0,26 в 2022 году и 0,46 в 2021 году. Коклюш остается детской инфекцией, доля детского населения в возрасте до 14 лет в структуре заболеваемости составила 83,3%. По степени тяжести преобладали легкие формы — 70,8%, со средней степенью тяжести 29,2%», — говорится в документе.
22.5% заболевших детей не посещали детские сады, 10,9% — детсадовцы, 66,6% — школьники. От общего числа заболевших 32,2% не были привиты. Чаще всего случаи заболевания коклюшем регистрировались в Тюмени, Тобольске, Исетском районе, Ишиме и Казанском районе.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших ротавирусом. За 2023 год уровень заболеваемости вырос на 23%.