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Заболеваемость коклюшем резко выросла в Тюменской области

Заболеваемость коклюшем резко выросла в Тюменской области

12 июля 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney
Более 80% заболевших — дети в возрасте до 14 лет. Каждый третий ребенок не был привит.
Сюжет
Дети

За 2023 год в Тюменской области выросла заболеваемость коклюшем. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 83,3% заболевших — дети.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 32,4 против 0,26 в 2022 году и 0,46 в 2021 году. Коклюш остается детской инфекцией, доля детского населения в возрасте до 14 лет в структуре заболеваемости составила 83,3%. По степени тяжести преобладали легкие формы — 70,8%, со средней степенью тяжести 29,2%», — говорится в документе.
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22.5% заболевших детей не посещали детские сады, 10,9% — детсадовцы, 66,6% — школьники. От общего числа заболевших 32,2% не были привиты. Чаще всего случаи заболевания коклюшем регистрировались в Тюмени, Тобольске, Исетском районе, Ишиме и Казанском районе.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших ротавирусом. За 2023 год уровень заболеваемости вырос на 23%.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Болезни#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Здоровье#Вирусы#Роспотребнадзор#Детсады
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