Торговые центры Тюмени подешевели на 200 миллионов рублей

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В Тюмени снизилась стоимость готовых торгово-развлекательных центров. Об этом руководитель департамента коммерческой недвижимости АН «Этажи» Антон Лескин рассказал РБК Тюмень.
Начальная стоимость ТРЦ с арендодателями за год снизилась с 800 до 600 миллионов рублей. Максимальная стоимость также упала — с 1.5 до 1 миллиарда рублей.
«В открытой продаже в Тюмени находятся 13 торговых центров. Помимо готовых объектов, имеются и те, что находятся в стадии строительства. Недвижимость, требующая дополнительных вложений, стоит в пределах от 450 миллионов до 700 миллионов рублей. Причем собственники части торговых центров достаточно лояльны к торгу. Но цена торговых центров — это лишь ориентир для инвесторов. На самом же деле окончательная стоимость таких объектов формируется в результате переговоров», — поделился Лескин.
По словам специалиста по промышленному развитию регионов школы бизнеса «Синергия» Андрея Коновалова, предложение по продаже ТЦ выше спроса, так как для инвесторов они стали невыгодным активом. Это связано с ростом банковских ставок и онлайн-торговли.
Ранее «Наш город» назвал самые дорогие и самые дешевые торговые центры Тюмени. В их числе два объекта на Ямской.