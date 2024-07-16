Торговые центры Тюмени подешевели на 200 миллионов рублей

По словам специалиста по промышленному развитию регионов школы бизнеса «Синергия» Андрея Коновалова, предложение по продаже ТЦ выше спроса, так как для инвесторов они стали невыгодным активом. Это связано с ростом банковских ставок и онлайн-торговли.