В Тюмени скончалась заслуженный врач Людмила Пыленко

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Женщина скончалась после продолжительной болезни. Она является выпускницей тюменского мединститута. Медицине Пыленко отдала 46 лет своей жизни.
«Под ее непосредственным руководством впервые в Тюменской области была открыта палата пробуждения, внедрена низкопоточная ингаляционная анестезия при оперативных вмешательствах на открытом сердце, высокотехнологичные и малоинвазивные подходы в обеспечении предоперационного периода», — рассказали в ОКБ.
Прощание с Людмилой Пыленко состоится 16 июля, в 12:00 по адресу: Семовских, 14.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ночь на 2 июля в возрасте 72 лет скончался актер театра и кино Владимир Матвеев. Смерть наступила от остановки сердца.