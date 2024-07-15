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В Тюмени скончалась заслуженный врач Людмила Пыленко

В Тюмени скончалась заслуженный врач Людмила Пыленко

15 июля 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney
Заслуженный врач России, заведующая отделением анестезиологии-реанимации Областной больницы №1 Людмила Пыленко, ушла из жизни в Тюмени. Об этом сообщает администрация медицинского учреждения.

Женщина скончалась после продолжительной болезни. Она является выпускницей тюменского мединститута. Медицине Пыленко отдала 46 лет своей жизни.

«Под ее непосредственным руководством впервые в Тюменской области была открыта палата пробуждения, внедрена низкопоточная ингаляционная анестезия при оперативных вмешательствах на открытом сердце, высокотехнологичные и малоинвазивные подходы в обеспечении предоперационного периода», — рассказали в ОКБ.

Прощание с Людмилой Пыленко состоится 16 июля, в 12:00 по адресу: Семовских, 14.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ночь на 2 июля в возрасте 72 лет скончался актер театра и кино Владимир Матвеев. Смерть наступила от остановки сердца.

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