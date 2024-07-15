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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Радио и телевидение перестанут работать в Тюмени

Радио и телевидение перестанут работать в Тюмени

15 июля 2024, 09:21
Фото: 1MI
16 и 17 июля на станциях пройдут профилактические работы. Они могут быть перенесены из-за погодных условий.

В Тюмени запланированы кратковременные перерывы в трансляции телерадиовещания. 16 и 17 июля на станциях пройдут профилактические работы, сообщается на сайте РТРС.

Так, 16 июля с 08:00 до 17:00 возможны перерывы в вещании РТРС-1, РТРС-2, Радио России и Вести FM. 17 июля с 06:00 до 12:00 ожидаются перерывы в вещании Дети FM, Ретро FM, Радио Сити, Диполь FM, ТК Суббота, Юмор FM, Радио Сибирь, Радио Пи FM.

Фото: tyumen.rtrs.ru
«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий», — уточняется на сайте.

Ранее «Наш город» рассказал, у кого в июле отключат горячую воду. В Тюмени начался пятый этап опрессовок.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Телевидение#Профилактика#Радио
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