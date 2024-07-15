Радио и телевидение перестанут работать в Тюмени

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В Тюмени запланированы кратковременные перерывы в трансляции телерадиовещания. 16 и 17 июля на станциях пройдут профилактические работы, сообщается на сайте РТРС.
Так, 16 июля с 08:00 до 17:00 возможны перерывы в вещании РТРС-1, РТРС-2, Радио России и Вести FM. 17 июля с 06:00 до 12:00 ожидаются перерывы в вещании Дети FM, Ретро FM, Радио Сити, Диполь FM, ТК Суббота, Юмор FM, Радио Сибирь, Радио Пи FM.
«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий», — уточняется на сайте.
Ранее «Наш город» рассказал, у кого в июле отключат горячую воду. В Тюмени начался пятый этап опрессовок.