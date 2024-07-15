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Updated Сегодня, 08:34

Распространяемые в Тюмени листовки «рожай от русских» не признали экстремистским

Это — не экстремизм. Листовки «рожай от русских» в Тюмени признали законными

15 июля 2024, 07:59
Фото: nashgorod.ru
Распространяемые в Тюмени листовки «рожай от русских» не признали экстремистским

Листовки «рожай от русских» в Тюмени не признали экстремистским

Правоохранительные органы не нашли признаков преступления в листовках, призывающих россиянок не вступать в отношения с иностранными гражданами. Ранее подобные материалы были найдены во дворах Тюмени, по данному факту было написано заявление в полицию.

Источник редакции в правоохранительных органах сообщил о том, что силовиками региона проводилось расследование инцидента с распространением листовок, однако оказалось, что их нельзя считать причиной для заведения уголовного дела по статье за разжигание ненависти или экстремизм.

«Здесь нет разжигания межнациональной розни. Содержимое листовок не относится к экстремизму, как думалось ранее. Лица производителей остались неустановленными», — сообщил инсайдер.

Правозащитник Павел Руснаков сообщил о том, что решение закономерно, ведь для того, чтобы материал был признан экстремистским или разжигающим ненависть, это должно подтвердить соответствующая психо-лингвистическая экспертиза.

«Само выражение не может являться экстремистским. В таких вопросах многое зависит от экспертизы», — пояснил «Нашему городу» Руснаков.

Отметим, что листовки ранее распространялись в Тюмени, в районе Мелиораторов и вызвали серьезное беспокойство у местных жителей.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сотрудники ФСБ в Тюмени пресекли канал нелегальной миграции.

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