Это — не экстремизм. Листовки «рожай от русских» в Тюмени признали законными

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Источник редакции в правоохранительных органах сообщил о том, что силовиками региона проводилось расследование инцидента с распространением листовок, однако оказалось, что их нельзя считать причиной для заведения уголовного дела по статье за разжигание ненависти или экстремизм.
«Здесь нет разжигания межнациональной розни. Содержимое листовок не относится к экстремизму, как думалось ранее. Лица производителей остались неустановленными», — сообщил инсайдер.
Правозащитник Павел Руснаков сообщил о том, что решение закономерно, ведь для того, чтобы материал был признан экстремистским или разжигающим ненависть, это должно подтвердить соответствующая психо-лингвистическая экспертиза.
«Само выражение не может являться экстремистским. В таких вопросах многое зависит от экспертизы», — пояснил «Нашему городу» Руснаков.
Отметим, что листовки ранее распространялись в Тюмени, в районе Мелиораторов и вызвали серьезное беспокойство у местных жителей.