Стало известно, из-за чего в Тюменской области умирают младенцы

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
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В 2021–2023 годах младенческая смертность составила 3.8 случая на 1000 детей до года. Такими данными поделились в департаменте социального развития региона с Ura.ru.
Главной причиной младенческой смертности являются состояния перинатального периода, на которые приходится 47% случаев. Второе место занимают врожденные аномалии — 18,2%.
На третьем месте — инфекционные и паразитарные болезни, на них пришлось 9,1% случаев. Также в топ причин младенческой смертности попали внешние причины, отклонения, выявленные во время клинических и лабораторных исследований, а также болезни системы кровообращения.
Ранее «Наш город» писал, что за последние 2.5 года тюменки оставили в роддомах 37 малышей. От шести из них женщины отказались в этом году.