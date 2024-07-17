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Стало известно, из-за чего в Тюменской области умирают младенцы

Стало известно, из-за чего в Тюменской области умирают младенцы

17 июля 2024, 03:14
Фото: 1MI
Смертность младенцев в регионе составила 3.8 случая на 1000 детей до года. Одна из самых распространенных причин смерти — врожденные аномалии.

В 2021–2023 годах младенческая смертность составила 3.8 случая на 1000 детей до года. Такими данными поделились в департаменте социального развития региона с Ura.ru.

Главной причиной младенческой смертности являются состояния перинатального периода, на которые приходится 47% случаев. Второе место занимают врожденные аномалии — 18,2%.

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На третьем месте — инфекционные и паразитарные болезни, на них пришлось 9,1% случаев. Также в топ причин младенческой смертности попали внешние причины, отклонения, выявленные во время клинических и лабораторных исследований, а также болезни системы кровообращения.

Ранее «Наш город» писал, что за последние 2.5 года тюменки оставили в роддомах 37 малышей. От шести из них женщины отказались в этом году.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Смерть#Статистика#Младенцы#Младенческая смертность
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