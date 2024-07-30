В аварии на тюменской трассе погибли два человека

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
По предварительным данным, автомобиль «Греит Вол» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «Вольво», потом легковушку отбросило на «Даф». Авария произошла на 367-м километре.
«В ДТП погибли 42-летний водитель автомобиля „Грейт Вол“, житель Абатского района и пассажир этого автомобиля. Еще один пассажир доставлен в больницу», — сообщили в ГИБДД.
Обстоятельства ДТП предстоит выяснять правоохранителям.
Ранее «Наш город» сообщал, что На 7-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда под колеса автомобиля Volkswagen под управлением 46-летнего водителя попал пожилой мужчина. По данным Госавтоинспекции, пешеход двигался по краю проезжей части автодороги со стороны Тюмени в сторону Нижней Тавды.