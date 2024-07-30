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В аварии на тюменской трассе погибли два человека

В аварии на тюменской трассе погибли два человека

30 июля 2024, 03:19
Фото: 1MI
На трассе Тюмень — Омск произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, автомобиль «Греит Вол» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «Вольво», потом легковушку отбросило на «Даф». Авария произошла на 367-м километре.

«В ДТП погибли 42-летний водитель автомобиля „Грейт Вол“, житель Абатского района и пассажир этого автомобиля. Еще один пассажир доставлен в больницу», — сообщили в ГИБДД.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснять правоохранителям.

Ранее «Наш город» сообщал, что На 7-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда под колеса автомобиля Volkswagen под управлением 46-летнего водителя попал пожилой мужчина. По данным Госавтоинспекции, пешеход двигался по краю проезжей части автодороги со стороны Тюмени в сторону Нижней Тавды.

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