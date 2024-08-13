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Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах

Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах

13 августа 2024, 05:42
Фото: 1MI
В регионе ждут обострения аварийной ситуации на региональных федеральных трассах из-за ухудшения погодных условий. В Госавтоинспекции региона отмечают, что из-за дождя вероятно снижение видимости.
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ДТП

По прогнозам метеорологов, сегодня в течение дня на территории юга Тюменской области ожидают дожди и грозы, усиление ветра до 20 м/с. В Тюмени сегодня пройдут ливневые дожди — за сутки выпадет 21,2 мм осадков, что составляет практически половину месячной нормы.

Фото: Гисметео

Дожди в областной столице будут идти на протяжении полутора недель. Согласно долгосрочным прогнозам, ближайшим днем без осадков станет пятница 23 августа. Тогда же ожидается потепление до +23. В ближайшие 10 дней среднесуточная температура воздуха составит +12…+19.

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