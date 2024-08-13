Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
По прогнозам метеорологов, сегодня в течение дня на территории юга Тюменской области ожидают дожди и грозы, усиление ветра до 20 м/с. В Тюмени сегодня пройдут ливневые дожди — за сутки выпадет 21,2 мм осадков, что составляет практически половину месячной нормы.
Дожди в областной столице будут идти на протяжении полутора недель. Согласно долгосрочным прогнозам, ближайшим днем без осадков станет пятница 23 августа. Тогда же ожидается потепление до +23. В ближайшие 10 дней среднесуточная температура воздуха составит +12…+19.