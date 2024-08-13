Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах

По прогнозам метеорологов, сегодня в течение дня на территории юга Тюменской области ожидают дожди и грозы, усиление ветра до 20 м/с. В Тюмени сегодня пройдут ливневые дожди — за сутки выпадет 21,2 мм осадков, что составляет практически половину месячной нормы.