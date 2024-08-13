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В Тюмени из-за отмены льготной ипотеки на 70% сократились продажи новостроек

Продажи новостроек резко упали в Тюмени

13 августа 2024, 04:31
Фото: 1MI

В Тюмени из-за отмены льготной ипотеки на 70% сократились продажи новостроек

В июле данный показатель снизился на 70% по сравнению с июнем. Причиной резкого сокращения спроса на жилье в новых домах стала отмена программы льготной ипотеки. Об этом сообщила главный аналитик тюменского застройщика «Меридиан» Галина Мешалкина.

Данную тенденцию подтвердил и начальник отдела продаж строительной экосистемы «Звезда» Андрей Будалины. Также он отметил, что в июле жители Тюмени преимущественно покупали однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Также увеличился спрос на дачные дома.

Что касается стоимости, то месячный прирост составил 0,5%, годовой — 15%. Средняя цена новостроек в Тюмени составила в июле 7,3 миллиона рублей, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области после отмены программы льготной ипотеки начали дешеветь квартиры на вторичном рынке недвижимости. В июле снижение стоимости недвижимости составило 1,17%.

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