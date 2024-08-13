Продажи новостроек резко упали в Тюмени

В Тюмени из-за отмены льготной ипотеки на 70% сократились продажи новостроек

В июле данный показатель снизился на 70% по сравнению с июнем. Причиной резкого сокращения спроса на жилье в новых домах стала отмена программы льготной ипотеки. Об этом сообщила главный аналитик тюменского застройщика «Меридиан» Галина Мешалкина.