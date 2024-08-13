Продажи новостроек резко упали в Тюмени

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Данную тенденцию подтвердил и начальник отдела продаж строительной экосистемы «Звезда» Андрей Будалины. Также он отметил, что в июле жители Тюмени преимущественно покупали однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Также увеличился спрос на дачные дома.
Что касается стоимости, то месячный прирост составил 0,5%, годовой — 15%. Средняя цена новостроек в Тюмени составила в июле 7,3 миллиона рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области после отмены программы льготной ипотеки начали дешеветь квартиры на вторичном рынке недвижимости. В июле снижение стоимости недвижимости составило 1,17%.