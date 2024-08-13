Тюменское небо вновь озарило полярное сияние. Невероятно красивые фотокадры

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В областной столице из-за начавшегося вечером ливня разноцветных всполохов на небе видно не было, но сияние можно было наблюдать в Бердюжском и Сорокинском районе.
Намного больше повезло северным соседям — в Югре этой ночью жители стали свидетелями не только полярного сияния, но и метеорного потока Персеиды. Завораживающим зрелищем югорчане поделились в социальных сетях.
Причиной появление полярного сияния стала мощная магнитная буря уровня G4, накрывшая Землю накануне вечером. Уровень G4 означает очень сильную бурю по шкале измерений от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная). Вследствие геошторма такой силы могут возникнуть проблемы в энергетических системах, перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи.
По прогнозам ученых, магнитная буря продлится до конца сегодняшнего дня.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области полярное сияние жители наблюдали в ночь с 4 на 5 августа. Появление разноцветных всполохов в небе стало следствием геомагнитной бури уровня G3.