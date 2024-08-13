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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

В Тюменской области наблюдали полярное сияние

Тюменское небо вновь озарило полярное сияние. Невероятно красивые фотокадры

13 августа 2024, 04:13
Фото: Типичный краб 86 | Нижневартовск

В Тюменской области наблюдали полярное сияние

Жители Тюменской области сегодня ночью вновь тали свидетелями редкого для региона природного явления — полярного сияния.

В областной столице из-за начавшегося вечером ливня разноцветных всполохов на небе видно не было, но сияние можно было наблюдать в Бердюжском и Сорокинском районе.

село Бердюжьесело Бердюжье
село Большое Сорокиносело Большое Сорокино
село Бердюжье
Фото: ЧС Тюмень

Намного больше повезло северным соседям — в Югре этой ночью жители стали свидетелями не только полярного сияния, но и метеорного потока Персеиды. Завораживающим зрелищем югорчане поделились в социальных сетях.

Фото: Типичный краб 86 | Нижневартовск

Причиной появление полярного сияния стала мощная магнитная буря уровня G4, накрывшая Землю накануне вечером. Уровень G4 означает очень сильную бурю по шкале измерений от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная). Вследствие геошторма такой силы могут возникнуть проблемы в энергетических системах, перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

По прогнозам ученых, магнитная буря продлится до конца сегодняшнего дня.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области полярное сияние жители наблюдали в ночь с 4 на 5 августа. Появление разноцветных всполохов в небе стало следствием геомагнитной бури уровня G3.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитные бури#Магнитная буря#Природные явления
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