Тюменское небо вновь озарило полярное сияние. Невероятно красивые фотокадры

Причиной появление полярного сияния стала мощная магнитная буря уровня G4, накрывшая Землю накануне вечером. Уровень G4 означает очень сильную бурю по шкале измерений от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная). Вследствие геошторма такой силы могут возникнуть проблемы в энергетических системах, перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи.