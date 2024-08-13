Осужденный за экстремизм тюменец вышел на свободу

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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«Один день пребывания в следственном изоляторе считается как полтора дня общего режима. То есть, если бы ему дали строгую меру, то один к одному. Но ему дали три года колонии общего режима. В СИЗО провел больше года, поэтому там всё пересчитали», — пояснил Руснаков 72.RU.
Приговор Кириллу Мартюшеву* был вынесен 30 января 2023 года в Центральном районном суде. Поводом для заведения уголовного дела стало видео «в кружочке», которое тоболяк записал после того, как был задержан на Центральной площади во время антивоенного митинга и допрошен в отделении полиции. Его обвинили в том, что в этом ролике он призывал широкую общественность к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.
А годом ранее, в 2022 году, Мартюшев* был внесен в список террористов и экстремистов, а его банковский счета заблокированы.
Ранее «Наш Город» писал, что экс-депутату Тобольской гордумы Олегу Подковырову, обвиненному в мошенничестве, удалось избежать наказания в виде тюрьмы. Суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей.
* входит в список террористов и экстремистов.