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Осужденный за экстремизм тюменец вышел на свободу

Осужденный за экстремизм тюменец вышел на свободу

13 августа 2024, 03:31
Фото: nashgorod.ru
23-летний тоболяк Кирилл Мартюшев*, осужденный за экстремизм в 2023 году, вышел на свободу. Молодой человек был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Месяце назад он вышел из тюрьмы. Об этом сообщил его адвокат Павел Руснаков.
Сюжет
Суд
«Один день пребывания в следственном изоляторе считается как полтора дня общего режима. То есть, если бы ему дали строгую меру, то один к одному. Но ему дали три года колонии общего режима. В СИЗО провел больше года, поэтому там всё пересчитали», — пояснил Руснаков 72.RU.

Приговор Кириллу Мартюшеву* был вынесен 30 января 2023 года в Центральном районном суде. Поводом для заведения уголовного дела стало видео «в кружочке», которое тоболяк записал после того, как был задержан на Центральной площади во время антивоенного митинга и допрошен в отделении полиции. Его обвинили в том, что в этом ролике он призывал широкую общественность к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

А годом ранее, в 2022 году, Мартюшев* был внесен в список террористов и экстремистов, а его банковский счета заблокированы.

Ранее «Наш Город» писал, что экс-депутату Тобольской гордумы Олегу Подковырову, обвиненному в мошенничестве, удалось избежать наказания в виде тюрьмы. Суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей.

* входит в список террористов и экстремистов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#СИЗО#Суд#Новости тюмени#Исправительная колония#Экстремизм
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