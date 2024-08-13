Осужденный за экстремизм тюменец вышел на свободу

Приговор Кириллу Мартюшеву* был вынесен 30 января 2023 года в Центральном районном суде. Поводом для заведения уголовного дела стало видео «в кружочке», которое тоболяк записал после того, как был задержан на Центральной площади во время антивоенного митинга и допрошен в отделении полиции. Его обвинили в том, что в этом ролике он призывал широкую общественность к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.