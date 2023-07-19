«Видео на 58 секунд — 3 года колонии»: молодого тюменца признали экстремистом

Кирилла Мартюшева признали виновным по статье за экстремизм. На 3 года его отправили в ИК-4, заключенные в этой колонии ни раз жаловались уполномоченному по правам человека в Тюменской области. Однако, по словам адвоката заключенного, высока вероятность, что Мартюшев выйдет из тюрьмы раньше срока. А также допускается, что это дело может быть рассмотрено с самого начала.