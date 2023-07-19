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«Видео на 58 секунд — 3 года колонии»: молодого тюменца признали экстремистом

19 июля 2023, 06:46
Фото: nashgorod.ru
Мартюшев убежден, что призыва в его словах не было.

Жителю Тюменской области вынесли приговор за экстремизм, антивоенные листовки и видео

23-летнего Кирилла Мартюшева осудили за «видео в кружочке».
Сюжет
Суд

Кирилла Мартюшева признали виновным по статье за экстремизм. На 3 года его отправили в ИК-4, заключенные в этой колонии ни раз жаловались уполномоченному по правам человека в Тюменской области. Однако, по словам адвоката заключенного, высока вероятность, что Мартюшев выйдет из тюрьмы раньше срока. А также допускается, что это дело может быть рассмотрено с самого начала.

Жителю Тюменской области вынесли приговор за экстремизм

Приговор Кириллу был вынесен еще 30 января 2023 года в Центральном районном суде. Основным поводом для заведения дела стало видео «в кружочке», которое парень записал после того, как был задержан на Центральной площади и допрошен в отделении полиции. Однако на это решение Мартюшевым и его адвокатом была подана апелляция. Оспорить решение не удалось и лишь после этого парня увезли в колонию.

Хотя сторона защиты полагает, что есть необходимость в том, чтобы снова рассмотреть это дело и назначить новую экспертизу видеоролика, который стал причиной ареста Мартюшева.

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Сейчас Кирилл снова будет подавать апелляцию, но уже не решение Тюменского областного суда, который отказал в отмене приговора Центрального районного суда.

«Я скоро поеду к Кириллу и мы обсудим предстоящую кассационную жалобу. Скорее всего подавать будем в Челябинскую область», — рассказал «Нашему городу адвокат осужденного Павел Руснаков.

Еще с июля 2022 года, когда Мартюшева еще не осудили, он был внесен в список террористов и экстремистов. Ему заблокированы банковские счета. Однако Кирилл не признавал вину в содеянном и пытался доказать в суде, что никого не призывал к осуществлению экстремистской деятельности.

Корреспондент «Нашего города» присутствовал на заседании, в ходе которого просматривался видеоматериал, ставший основой обвинения. Видеоролик, снятый для мессенджера Telegram длится 58 секунд. Он записан сразу после того, как парня выпустили из отделения полиции. И Кирилла обвинили в том, что в этом ролике он призывал широкую общественность к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Сам Мартюшев по сей день убежден, что призыва в его словах не было.

Судья Константин Везденев показывает видеоролик, из-за которого Кирилла Мартюшева обвинили в экстремизме.Судья Константин Везденев показывает видеоролик, из-за которого Кирилла Мартюшева обвинили в экстремизме.
Судья Константин Везденев показывает видеоролик, из-за которого Кирилла Мартюшева обвинили в экстремизме.
Фото: nashgorod.ru

Скорое УДО и репутация колонии

Полных 3 года Мартюшев в тюрьме находится не будет. Дело в том, что Кирилл больше года находился в следственном изоляторе, пребывание в котором засчитывается в срок отбывания наказания, как один день за полтора.

«Как только Кирилл приехал в колонию, он уже мог подать на УДО. Для этого необходимо соблюсти ряд условий, но это вполне допустимый вариант», — объяснил Павел Руснаков.

Стоит отметить, что за содержанием Мартюшева в СИЗО следил тюменский общественник Юрий Рябцев. Он отметил, что парень не жаловался на условия, вел себя спокойно и не нарушал установленный порядок. Если и в колонии Мартюшев проявит себя также, то вероятность условно-досрочного освобождения станет выше.

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За 2022 года уполномоченному по правам человека в Тюменской области из исправительной колонии №4 поступило 3 жалобы. Эти данные зафиксированы в отчете чиновника о работе за 2022 год. Также стоит отметить, что бывший заместитель начальника этой колонии был пойман на взятках.

«На самом деле колония неплохая. свидания там организовывают по запросу, по закону и правилам. Родственник говорит, что кормят там хорошо и еще не жаловался на какое-то плохое отношение к заключенным», — поделилась с «Нашим городам» родственница заключенного, отбывающего наказание в ИК-4.
Фото: nashgorod.ru

Кирилл Мартюшев и его адвокат планируют продолжить борьбу за невиновность парня. Они полагают, что психолого-лингвистическая экспертиза, которая легла в основу обвинительного приговора, якобы спорная. Аргументы в пользу нового рассмотрения дела Мартюшева будут представлены в кассационном суде.

«Я думаю, что меня осудили, чтобы я мыслил согласно толпе. Могу сказать, что отчасти это получилось. Неважно что происходит, я на это никак не могу повлиять своим голосом, выходом на улицу… Это режим. На это повлияет то, как работает ваша система. Сколько поломанных судеб и жизней… И все — основываясь на том, что на них кто-то завел уголовное дело. А если его завели, то ты уже виновный», — сказал Кирилл Мартюшев.
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