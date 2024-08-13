Штормовое предупреждение: на Тюмень обрушится ливень

На Тюменскую область надвигаются ливни и ураганный ветер

Грозы, ливневые дожди и ураганный ветер обещают во вторник, 13 августа, на юге Тюменской области синоптики. Максимальная дневная температура воздуха составит +18…+21, в вечерние часы ожидается +10…+15. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с с порывами до 20 м/с.