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На Тюменскую область надвигаются ливни и ураганный ветер

Штормовое предупреждение: на Тюмень обрушится ливень

13 августа 2024, 01:03
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигаются ливни и ураганный ветер

Грозы, ливневые дожди и ураганный ветер обещают во вторник, 13 августа, на юге Тюменской области синоптики. Максимальная дневная температура воздуха составит +18…+21, в вечерние часы ожидается +10…+15. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с с порывами до 20 м/с.

В Тюмени 13 августа ожидаются дожди, ливни. За сутки синоптики обещают выпадение более половины месячной нормы осадков — 26,1 мм. Утром термометры покажут +15…+17, днем максимальная температура воздуха составит +18, в вечерние часы ожидается +12…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,9 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 5:00, закат в 20:24, продолжительность дня 15 часов 24 минуты.

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В Тобольске 13 августа синоптики обещают дожди в течение всего дня. Утром температура воздуха составит +14…+13, днем потеплеет до +15…+18, в ночные часы термометры покажут +15…+17. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:46, закат в 20:18, продолжительность дня 15 часов 32 минуты.

В Ишиме 13 августа синоптики обещают пасмурную погоду, дожди и ливни. Утром термометры покажут +15…+20, днем температура воздуха составит +19…+21, в вечернее время суток ожидается +14…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 6,4 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:50, закат в 20:04, продолжительность дня 15 часов 14 минут.

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