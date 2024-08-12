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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

Под минометным огнем на СВО погиб 28-летний тюменец

Под минометным огнем на СВО погиб 28-летний тюменец

12 августа 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney
В селе Касьяново Вагайского района простились с погибшим в ходе специальной военной операции Константином Мордовкиным. Об этом сообщает «Сельский вестник».

Похороны 28-летнего бойца состоялись 9 августа. Он был в особом порядке награждён медалью «За отвагу», служил на территории ДНР и ЛНР.

Фото: «Сельский вестник»

Известно, что Мордовкин проявил мужество и профессионализм, когда во время миномётного обстрела, выдвинулся вперед для устранения обрывов и неполадок на линии связи штурмовых подразделений. У него получилось исправить неполадки, а группе — продвинуться вперёд.

Местные жители отзываются о погибшем бойце, как о добром человеке. В школьные времена, он принимал участие в общественной жизни образовательного учреждения.

«Костя, пусть земля тебе пухом. Мы гордимся тобой, ты наш герой. Скорбим», — написала местная жительница Галина Спиридонова.

Константин погиб во время выполнения боевого задания 31 июля. У героя остались жена и сын.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб мобилизованный житель Тюменской области. Руфат Мустакимов получил смертельное ранение 3 августа 2024 года во время выполнения боевого задания в районе поселка Новомихайловка в Донецкой Народной Республике

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