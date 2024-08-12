Под минометным огнем на СВО погиб 28-летний тюменец

Известно, что Мордовкин проявил мужество и профессионализм, когда во время миномётного обстрела, выдвинулся вперед для устранения обрывов и неполадок на линии связи штурмовых подразделений. У него получилось исправить неполадки, а группе — продвинуться вперёд.