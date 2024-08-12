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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Дети в Тюмени катались в мусорном баке

Дети в Тюмени катались в мусорном баке

12 августа 2024, 09:32
Фото: 1MI
Подростки в одном из дворов Тюмени катались в мусорном баке и раскидывали отходы. Видео инцидента появилось в сети.
Сюжет
Дети

На кадрах видно, как ребенок сначала катится в контейнере, а потом бросает мусор в своих друзей. Где именно происходили эти действия точно неизвестно.

Видео: телеграмм-канал «Тюмень»

Мнения тюменцев на этот счёт разделились. Кто-то считает, что это забавная детская шалость, а другие высказывают возмущение.

«Зато не в телефонах сидят», — иронично заключают жители в социальных сетях.

Ранее «Наш город» сообщал, что двое детей на скутере пострадали в ДТП в Тюменской районе. По предварительным данным, за рулём скутера был 13-летний ребенок. Двигаясь по улице, он не справился с управлением скутера, он опрокинулся.

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#Егор Тимофеев#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени
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