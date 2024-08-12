Дети в Тюмени катались в мусорном баке

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
На кадрах видно, как ребенок сначала катится в контейнере, а потом бросает мусор в своих друзей. Где именно происходили эти действия точно неизвестно.
Мнения тюменцев на этот счёт разделились. Кто-то считает, что это забавная детская шалость, а другие высказывают возмущение.
«Зато не в телефонах сидят», — иронично заключают жители в социальных сетях.
Ранее «Наш город» сообщал, что двое детей на скутере пострадали в ДТП в Тюменской районе. По предварительным данным, за рулём скутера был 13-летний ребенок. Двигаясь по улице, он не справился с управлением скутера, он опрокинулся.