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Тюменская область заняла 12-е место по качеству дорог в России

До Москвы не дотянули: в Тюменской области пересчитали качественные дороги

12 августа 2024, 06:02
Фото: 1MI

Тюменская область заняла 12-е место по качеству дорог в России

Тюменская область вошла в топ-15 российских регионов по качеству дорог. Доля автодорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений, отвечающих нормативным требованиям составляет на конец 2023, составила 72,8%.

По данным исследования РИА «Новости», Тюменская область заняла 12 место в рейтинга по качеству дорог. Лидером рейтинга по качеству дорог стала Москва с показателем доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, близким к 100% — 97,6%.

Также в число лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где соответствующая доля автодорог в нормативном состоянии, составляет 88,4%, Краснодарский край — 84,4%. В десятку регионов с качественными дорогами также попали Челябинская область (4 место и 84,1% автодорог в нормативном состоянии), Ямало-Ненецкий автономный округ (8 место и 74,9%).

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Курганская и Свердловская области заняли 37 и 46 места рейтинга соответственно. В Курганской области доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям составляет 57,2%, в Свердловской области — 52%.

Аутсайдером рейтинга качества дорог стала Архангельская область, где нормативным требованиям отвечает только 15,7% трасс.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на ремонт разрушенных вследствие весеннего паводка автодорог потратят 280 миллионов рублей. Денежные средства пойдут на восстановление трасс в в Абатском, Ишимском, Казанском и Викуловском районах.

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