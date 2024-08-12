До Москвы не дотянули: в Тюменской области пересчитали качественные дороги

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
По данным исследования РИА «Новости», Тюменская область заняла 12 место в рейтинга по качеству дорог. Лидером рейтинга по качеству дорог стала Москва с показателем доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, близким к 100% — 97,6%.
Также в число лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где соответствующая доля автодорог в нормативном состоянии, составляет 88,4%, Краснодарский край — 84,4%. В десятку регионов с качественными дорогами также попали Челябинская область (4 место и 84,1% автодорог в нормативном состоянии), Ямало-Ненецкий автономный округ (8 место и 74,9%).
Курганская и Свердловская области заняли 37 и 46 места рейтинга соответственно. В Курганской области доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям составляет 57,2%, в Свердловской области — 52%.
Аутсайдером рейтинга качества дорог стала Архангельская область, где нормативным требованиям отвечает только 15,7% трасс.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на ремонт разрушенных вследствие весеннего паводка автодорог потратят 280 миллионов рублей. Денежные средства пойдут на восстановление трасс в в Абатском, Ишимском, Казанском и Викуловском районах.