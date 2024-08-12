До Москвы не дотянули: в Тюменской области пересчитали качественные дороги

Также в число лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где соответствующая доля автодорог в нормативном состоянии, составляет 88,4%, Краснодарский край — 84,4%. В десятку регионов с качественными дорогами также попали Челябинская область (4 место и 84,1% автодорог в нормативном состоянии), Ямало-Ненецкий автономный округ (8 место и 74,9%).