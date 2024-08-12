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Двое детей на скутере пострадали в ДТП в Тюменской районе

Двое детей на скутере пострадали в ДТП в Тюменской районе

12 августа 2024, 08:39
Фото: ГИБДД Тюменской области
В деревне Дербыши Тюменского района двое подростков пострадали в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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Дети

По предварительным данным, за рулём скутера был 13-летний ребенок. Двигаясь по улице, он не справился с управлением скутера, он опрокинулся.

Кроме водителя также пострадал 15-летний пассажир. Подробности о здоровье детей неизвестны.

Ранее «Наш город» писал, что многокилометровая пробка образовалась в понедельник утром в центре Тюмени. Затор протяженностью более двух километров возник на улицах 2-я Луговая, Челюскинцев и Республики. Причиной пробки стал сломавшийся автобус.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
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