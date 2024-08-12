Двое детей на скутере пострадали в ДТП в Тюменской районе

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
По предварительным данным, за рулём скутера был 13-летний ребенок. Двигаясь по улице, он не справился с управлением скутера, он опрокинулся.
Кроме водителя также пострадал 15-летний пассажир. Подробности о здоровье детей неизвестны.
Ранее «Наш город» писал, что многокилометровая пробка образовалась в понедельник утром в центре Тюмени. Затор протяженностью более двух километров возник на улицах 2-я Луговая, Челюскинцев и Республики. Причиной пробки стал сломавшийся автобус.