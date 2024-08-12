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Центр в Тюмени встал в многокилометровую пробку из-за ДТП с автобусом

Из-за ДТП с автобусом центр Тюмени парализовали пробки

12 августа 2024, 05:27
Фото: 1MI

Центр в Тюмени встал в многокилометровую пробку из-за ДТП с автобусом

Многокилометровая пробка образовалась в понедельник утром в центре Тюмени. Затор протяженностью более двух километров возник на улицах 2-я Луговая, Челюскинцев и Республики. Причиной пробки стал сломавшийся автобус.
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ДТП

По словам очевидцев, транспортное средство перегородило две полосы движения на улице Челюскинцев. В настоящее время движение затруднено по 2-1 Луговой на участке от Земляного вала до Челюскинцев, на Челюскинцев — от усадьбы Колокольникова до Республики, на Республики — от Челюскинцев до Перекопской.

Фото: 2 ГИС

Также наблюдаются пробки на улице Профсоюзной — в районе Загородного сада, на Трактовой — от Зои Космодемьянской до Мира. Из-за ДТП многокилометровый затор образовался на Окружной дороге — от Московского тракта до Интернациональной.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 15 октября закрыли проезд по участку улицы Николая Семенова — от проезда к ТЦ «Метро» до улицы Николая Федорова. Там проводят работы по ремонту дороги.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Дорожные пробки#Общественный транспорт#Новости тюмени#Пробки
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