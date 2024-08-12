Из-за ДТП с автобусом центр Тюмени парализовали пробки

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
По словам очевидцев, транспортное средство перегородило две полосы движения на улице Челюскинцев. В настоящее время движение затруднено по 2-1 Луговой на участке от Земляного вала до Челюскинцев, на Челюскинцев — от усадьбы Колокольникова до Республики, на Республики — от Челюскинцев до Перекопской.
Также наблюдаются пробки на улице Профсоюзной — в районе Загородного сада, на Трактовой — от Зои Космодемьянской до Мира. Из-за ДТП многокилометровый затор образовался на Окружной дороге — от Московского тракта до Интернациональной.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 15 октября закрыли проезд по участку улицы Николая Семенова — от проезда к ТЦ «Метро» до улицы Николая Федорова. Там проводят работы по ремонту дороги.