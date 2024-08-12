Из-за ДТП с автобусом центр Тюмени парализовали пробки

По словам очевидцев, транспортное средство перегородило две полосы движения на улице Челюскинцев. В настоящее время движение затруднено по 2-1 Луговой на участке от Земляного вала до Челюскинцев, на Челюскинцев — от усадьбы Колокольникова до Республики, на Республики — от Челюскинцев до Перекопской.