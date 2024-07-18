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Улицу Николая Семенова в Тюмени перекроют до середины осени

Движение на одной из улиц Тюмени ограничат на рекордный срок. КАРТА

18 июля 2024, 02:18
Фото: 1MI

Улицу Николая Семенова в Тюмени перекроют до середины осени

Проезд закроют до середины осени. Там будут ремонтировать дорогу.

Улицу Николая Семенова в Тюмени перекроют до середины осени. Проезд по ней будет ограничен с 18 июля по 15 октября, сообщили в администрации города.

Ограничения вводятся в связи с ремонтом дороги. Они затронут участок от проезда к ТЦ «Метро» до улицы Николая Федорова.

Фото: Администрация Тюмени

Перекрытую улицу можно будет объехать по Менделеева и Федюнинского. Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на День города перекроют улицы. Ограничения будут вводиться 24 и 27 июля.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Ограничения#Ремонт дорог#Карта#Ограничение движения
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