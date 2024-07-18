Движение на одной из улиц Тюмени ограничат на рекордный срок. КАРТА

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:21
Улицу Николая Семенова в Тюмени перекроют до середины осени. Проезд по ней будет ограничен с 18 июля по 15 октября, сообщили в администрации города.
Ограничения вводятся в связи с ремонтом дороги. Они затронут участок от проезда к ТЦ «Метро» до улицы Николая Федорова.
Перекрытую улицу можно будет объехать по Менделеева и Федюнинского. Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на День города перекроют улицы. Ограничения будут вводиться 24 и 27 июля.