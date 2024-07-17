На День города в Тюмени перекроют улицы. КАРТА

24 июля с 07:30 до 12:30 ограничения будут действовать на парковке по Станкостроителей, они затронут участок от Профсоюзной до Машарова. 27 июля с 07:00 до 23:00 будет перекрыто движение на участке от дома №27 на Механической до Горького.