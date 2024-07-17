На День города в Тюмени перекроют улицы. КАРТА

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
В Тюмени на время празднования Дня города будут перекрываться улицы. Об этом сообщили в городской администрации.
24 июля с 07:30 до 12:30 ограничения будут действовать на парковке по Станкостроителей, они затронут участок от Профсоюзной до Машарова. 27 июля с 07:00 до 23:00 будет перекрыто движение на участке от дома №27 на Механической до Горького.
Объехать перекрытые участки можно будет по Республики, Горького, Володарского и Машарова. Автомобилистов просят планировать маршрут заранее.
Ранее «Наш город» писал, что власти Тюмени решили отменить фейерверк на День города. По традиции его запускали на набережной Туры.