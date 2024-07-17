nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Тюмени на День города ограничат движение транспорта

На День города в Тюмени перекроют улицы. КАРТА

17 июля 2024, 07:55
Фото: 1MI

В Тюмени на День города ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать в дни проведения мероприятий — 24 и 27 июля. Автомобилистов призывают планировать маршрут заранее.

В Тюмени на время празднования Дня города будут перекрываться улицы. Об этом сообщили в городской администрации.

24 июля с 07:30 до 12:30 ограничения будут действовать на парковке по Станкостроителей, они затронут участок от Профсоюзной до Машарова. 27 июля с 07:00 до 23:00 будет перекрыто движение на участке от дома №27 на Механической до Горького.

Фото: Администрация Тюмени

Объехать перекрытые участки можно будет по Республики, Горького, Володарского и Машарова. Автомобилистов просят планировать маршрут заранее.

Ранее «Наш город» писал, что власти Тюмени решили отменить фейерверк на День города. По традиции его запускали на набережной Туры.

Читайте также:
Бухгалтер украла более миллиона рублей у православной гимназии в Тюменской областиПодростки в Тюмени стали искать работу в два раза чащеКлещевым энцефалитом в Тюменской области заболели 34 человека
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ограничения#Праздники#День города#Ограничение движения
Подпишитесь
В ожидании автобуса. Почему в Тюмени усугубляются проблемы общественного транспорта?
Сегодня, 07:05
Дикий кадровый голод! В чем причина острого дефицита работников в Тюмени?
Вчера, 06:37
Самые частые причины смерти мужчин и женщин назвали в Тюмени
Вчера, 03:16
Там утром +35! Тюменцы поделились жаркими впечатлениями от Турции
Сегодня, 07:07
Без шансов! Сколько нужно зарабатывать, чтобы оформить ипотеку под 20% в Тюмени?
Вчера, 09:11
«Ушел достойный человек»: на СВО погиб водитель-штурмовик из тюменской деревни
Вчера, 12:21