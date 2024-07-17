Пенсионерка из Тюмени заплатит полмиллиона компенсации за погибшую в ДТП женщину

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Информацию по возмещению морального вреда передает прокуратура Тюменской области. Как выяснилось, годом ранее виновница ДТП превысила скорость на улице Мельникайте и сбила женщину на пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась в больнице.
До назначения компенсации виновницу ДТП приговорили к 2,5 годам условно. Теперь же она должна мужу 450 тысяч рублей моральной компенсации. Приговор суда уже вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени осудили женщину за ложное обвинение в изнасиловании. Она подкинула мужчине свое нижнее белье и заявила, что он над ней надругался.