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Пенсионерка из Тюмени заплатит полмиллиона компенсации за погибшую в ДТП женщину

Пенсионерка из Тюмени заплатит полмиллиона компенсации за погибшую в ДТП женщину

17 июля 2024, 12:40
Фото: 1MI
Пожилая женщина из Тюмени заплатит за погибшую в ДТП по ее вине женщину полмиллиона рублей, компенсация полагается супругу погибшей.
Сюжет
Суд

Информацию по возмещению морального вреда передает прокуратура Тюменской области. Как выяснилось, годом ранее виновница ДТП превысила скорость на улице Мельникайте и сбила женщину на пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась в больнице.

До назначения компенсации виновницу ДТП приговорили к 2,5 годам условно. Теперь же она должна мужу 450 тысяч рублей моральной компенсации. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени осудили женщину за ложное обвинение в изнасиловании. Она подкинула мужчине свое нижнее белье и заявила, что он над ней надругался.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Суд#Новости тюмени#Тюменский суд
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