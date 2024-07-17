Дети бойцов, погибших на СВО, бесплатно посетят аттракционы в Тюмени

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
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Updated Сегодня, 10:44
«В поддержку семей героев, погибших при проведении СВО, Городской парк культуры и отдыха предоставляет право детям из таких семей бесплатно посетить аттракционы на Цветном бульваре», — говорится в сообщении.
Распространять билеты будет филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Тюменской области. У специалистов можно уточнить о способах получения льготы.
Ранее «Наш город» сообщал, что Матери погибшего на СВО тюменца запретили получить его выплаты. На них претендовала супруга погибшего. С учетом определенных обстоятельств, суд встал на ее сторону.