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Дети бойцов, погибших на СВО, бесплатно посетят аттракционы в Тюмени

Дети бойцов, погибших на СВО, бесплатно посетят аттракционы в Тюмени

17 июля 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney
Дети из Тюмени, у которых родственники погибли в зоне проведения специальной военной операции, смогут бесплатно посетить парк аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба городского парка культуры и отдыха.
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Дети
«В поддержку семей героев, погибших при проведении СВО, Городской парк культуры и отдыха предоставляет право детям из таких семей бесплатно посетить аттракционы на Цветном бульваре», — говорится в сообщении.

Распространять билеты будет филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Тюменской области. У специалистов можно уточнить о способах получения льготы.

Ранее «Наш город» сообщал, что Матери погибшего на СВО тюменца запретили получить его выплаты. На них претендовала супруга погибшего. С учетом определенных обстоятельств, суд встал на ее сторону.

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